Stručnjaci otkrili: Evo koliko sati sna predstavlja pretjerano spavanje

Izvor:

Magazin novosti

17.11.2025

15:41

Foto: pexels/Vlada Karpovich

Imati dovoljan ikvalitetan san je nesumnjivo jedan od najvažnijih faktora kada je u pitanju naše mentalno i fizičko zdravlje i kvalitet života.

Pravilan san ne samo da nas čini svježim i spremnim za dan, već i pomaže srcu i krvnim sudovima, promoviše zdravu ravnotežu hormona gladi i pomaže imunološkom sistemu. Za većinu ljudi, sedam do devet sati sna svake noći je dovoljno, iako vaše godine, nivo aktivnosti i zdravlje mogu da utiču na taj broj.

зелјко будимир

Republika Srpska

Budimir: Tender poništen zbog dodatne analize tehničkih detalja, a ne pritiska

Dok je nedostatak sna široko rasprostranjen problem, previše spavanja takođe može biti razlog za zabrinutost. Ali koliko previše je zapravo previše spavanja?

Stručnjaci definišu prekomjerno spavanje kao spavanje duže od devet sati u periodu od 24 sata. Vjerovatno ste to radili i ranije kada se oporavljate od stresne radne nedjelje, užurbanog vikenda ili ako se vaše tijelo borilo protiv prehlade.

- U tim slučajevima, prekomjerno spavanje je normalno - kaže Safia Kan, specijalista za poremećaje spavanja i docent na odjeljenju porodične i društvene medicine i odjeljenju za neurologiju u UT Southvestern Medical Center u Dalasu.

- Ako se kasno budite samo da biste nadoknadili san, to se zove san za oporavak. Ali kada to radite uobičajeno i spavate više od osam ili devet sati svakog dana, to bi bilo pretjerano spavanje.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Pedofil mamio djevojčice na društvenim mrežama i predlagao im polni odnos

Šta uzrokuje pretjerano spavanje?

Pretjerano spavanje obično ukazuje da se nešto drugo dešava, kao što je osnovni poremećaj spavanja ili neko drugo zdravstveno stanje.

- Pretjerano spavanje je više simptom nego dijagnoza. Najčešći uzroci koje posmatramo kada neko kaže da spava više od devet sati noću je da li je to efekat lijekova ili medicinski, psihijatrijski ili neurološki poremećaj. Ako to nije razlog, to bi mogao biti poremećaj spavanja - objašnjava Kan.

