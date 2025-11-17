Hoće li rasti cijena električne energije?

Iz Elektroprivrede do Regulatorne komisije za energetiku udaljene stotinjak metara stiglo je pismo. To je izvještaj koji se svake godine šalje do 15 novembra, ove godine energo-čelnici su prikačili i zahtjev za povećanje cijene električne energije. Traže skoro 20%. Pred kamere nisu htjeli, odgovorili su nam pismeno bez mnogo detalja.

"U skladu sa novim Zakonom o električnoj energiji, MH "Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje je kao ovlašteni javni snabdjevač od strane Vlade Republike Srpske u obavezi da izvještava Regulatornu komisiju za energetiku o ulaznim i izlaznim veličinama i prikaže činjenično stanje. Na RERS-u je da analizira osnovanost i tačnost zahtjeva", istakli su iz Elektroprivrede Republike Srpske.

Ni u regulatoru ne vole kamere ali su u saopštenju detaljniji od ERSa. Pišu da traženo povećanje iznosi 19,83%, da ERS traži i promjenu postojećih opsega potrošnje za domaćinstva to su promjene u takozvanoj blok tarifi. Još regulator otkriva da ERS u zahtjevu nije uzeo u obzir povećanje cijene mrežarine. Na kraju su oni sve sabrali.

"Prema preliminarnoj analizi Regulatorne komisije prosječno povećanje ukupne cijene javnog snabdijevanja za krajnje kupce, kada se uzmu u obzir i zahtjevi operatera distributivnog sistema (mrežarina) i zahtjev javnog snabdjevača (energija) iznosilo bi 33%", saopštili su iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Tarifni postupak za mrežarinu je u toku i sada je već sigurno da će od prvog dana sljedeće godine ova stavka na računu za struju biti veća. Iz distribucija kažu da će tada prodisati jer fali prihoda.

"Jedini prihod svih distributera jeste upravo mrežarina. Mrežarina kao regulisana djelatnost njenu visinu određuje RERS i mi na bazi bazi dokazanog rashoda dobijamo odobreni prihod. Mi moramo svaki naš rashod svaki naš trošak dokazati u postupku koji se vodi pred regulatorom kako bi nam odobrio onu cijenu koja je neophodna za normalno funkcionisanje", objasnio je direktor Elektrohercegovine Ognjen Kuljić.

Normalno funkcionisanje priželjkuje i ERS. Minusi su veliki, uvezena struja skupa a ona za domaći konzum povoljna, posrnuli termo pogoni traže više para, hidro-pogoni traže vodu samo su neki od energo-problema koji se moraju riješiti.

Da li će se ti problemi riješiti preko leđa građana znaće se uskoro. Kako se spekuliše već sljedeće sedmice bi se mogla desiti još je jedna tematska sjednica Vlade, Do tada se strpite i odlučite kako ćete se grijati.