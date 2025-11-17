Ako izjave Vladimira Zelenskog o njegovoj spremnosti da po svaku cijenu zaustavi isporuke ruske nafte Mađarskoj budu praćene akcijama, Budimpešta će to smatrati napadom na svoj suverenitet, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Ministar je podsjetio da je Zelenski nedavno obećao da će zaustaviti isporuke ruske nafte Mađarskoj svim potrebnim sredstvima.

Društvo Priprema mesa za zimu: Važna kontrola na prisustvo trihinele

- Ovo su svakako verbalni napadi na mađarski suverenitet, ali ako imaju praktične posljedice, onda su to praktični napad na mađarski suverenitet. To je neprihvatljivo - rekao je Sijarto u emisiji "Čas istine".

On je izjavio da je Mađarska redovno izložena napadima iz Brisela i Kijeva usmjerenim na uvlačenje u sukob, ali da se Budimpešta neće miješati dok je aktuelna vlada na vlasti.

U avgustu su Slovačka i Mađarska prestale da dobijaju naftu iz Rusije preko naftovoda "Družba" na nekoliko dana nakon napada ukrajinskih Oružanih snaga na taj objekat.

BiH Amidžić: Proces usvajanja budžeta - dokaz da politički bezobrazluk nema granicu

Budimpešta je potom zabranila ulazak u zemlju i Šengensku zonu Robertu Brovdiju, komandantu bespilotnih letjelica ukrajinskih Oružanih snaga, koji je bio odgovoran za napade na naftovod "Družba". Sijarto je takođe izjavio da su napadi na naftovod "Družba", zapravo, bili napadi na suverenitet Mađarske.