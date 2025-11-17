Logo
Large banner

Sijarto zaprijetio Zelenskom zbog izjava o isporukama ruske nafte

Izvor:

Sputnjik

17.11.2025

19:39

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Ako izjave Vladimira Zelenskog o njegovoj spremnosti da po svaku cijenu zaustavi isporuke ruske nafte Mađarskoj budu praćene akcijama, Budimpešta će to smatrati napadom na svoj suverenitet, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Ministar je podsjetio da je Zelenski nedavno obećao da će zaustaviti isporuke ruske nafte Mađarskoj svim potrebnim sredstvima.

Месо

Društvo

Priprema mesa za zimu: Važna kontrola na prisustvo trihinele

- Ovo su svakako verbalni napadi na mađarski suverenitet, ali ako imaju praktične posljedice, onda su to praktični napad na mađarski suverenitet. To je neprihvatljivo - rekao je Sijarto u emisiji "Čas istine".

On je izjavio da je Mađarska redovno izložena napadima iz Brisela i Kijeva usmjerenim na uvlačenje u sukob, ali da se Budimpešta neće miješati dok je aktuelna vlada na vlasti.

U avgustu su Slovačka i Mađarska prestale da dobijaju naftu iz Rusije preko naftovoda "Družba" na nekoliko dana nakon napada ukrajinskih Oružanih snaga na taj objekat.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Proces usvajanja budžeta - dokaz da politički bezobrazluk nema granicu

Budimpešta je potom zabranila ulazak u zemlju i Šengensku zonu Robertu Brovdiju, komandantu bespilotnih letjelica ukrajinskih Oružanih snaga, koji je bio odgovoran za napade na naftovod "Družba". Sijarto je takođe izjavio da su napadi na naftovod "Družba", zapravo, bili napadi na suverenitet Mađarske.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова три знака ће се обогатити до краја године: Да ли сте међу њима?

Zanimljivosti

Ova tri znaka će se obogatiti do kraja godine: Da li ste među njima?

2 h

0
Колективни уговор за раднике локалних управа 5. јануара - усаглашен нацрт

Republika Srpska

Kolektivni ugovor za radnike lokalnih uprava 5. januara - usaglašen nacrt

2 h

0
Хоће ли расти цијена електричне енергије?

Ekonomija

Hoće li rasti cijena električne energije?

2 h

2
Прегажена жена са псом, возач побјегао са мјеста несреће

Hronika

Pregažena žena sa psom, vozač pobjegao sa mjesta nesreće

2 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

Svijet

Orban: Slanje dodatne novčane pomoći Ukrajini je kao slanje gajbe votke alkoholičaru

3 h

0
Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

Svijet

Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

3 h

0
Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

Svijet

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

3 h

0
Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Svijet

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner