Logo
Large banner

Darko Savić ponovo na čelu Borca

Izvor:

Mondo.ba

17.11.2025

20:19

Komentari:

0
Дарко Савић поново на челу Борца

Skupština RK Borac danas je na sjednici smijenila Vladimira Kuvalju, a na njegovo mjesto izabrala je Darka Savića. Savić se tako vraća na čelo Borca, koji je vodio od kraja novembra 2024. do 18. jula 2025. godine.

On je tada podnio ostavku, nakon čega je klub preuzeo Kuvalja, koji se posljednje vrijeme suočava sa velikim kritikama javnosti, ali i igrača i stručnog štaba, te simpatizera Borca koji su uključeni u rad kluba.

Skupština kluba sada je ponovo imenovala Savića, te novi Upravni odbor.

Novu upravu RK Borac ubuduće će činiti Darko Savić kao predsjednik, te članovi Dragan Milanović, Boris Aljetić (predstavnik Grada Banjaluka), Aleksandar Kuzmanović (Udruženje "Crveno-plavi"), dr Draško Prtina i Borislav Vulić (GB3). Na narednoj sjednici u Upravu će biti kooptirana još dva člana - predstavnik republičkih institucija i predstavnik generalnog sponzora.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Društvo

Da li je Aranđelovdan ove godine posna ili mrsna slava?

Dodajmo da je na sjednici dužnosti razriješen i direktor kluba i ovlašteno lice za zastupanje kluba Vladimir Branković. U prošlom mandatu Savić je najavljivao njegovo razrješenje i čak je raspisan konkurs za direktora kluba, ali nije izabran novi direktor.

Takođe izabrani su i novi članovi Skupštine, a to su: Boban Jorgić, Danilo Zec, Igor Mirjanić, Vladimir Šutvić i Nebojša Golić. Članovi Skupštine više nisu Zoran Bajić, Nedeljko Madžar, Trivun Mandić, Dušan Popović i Zlatan Arnautović, piše Mondo.

Podijeli:

Tagovi:

Darko Savić

RK Borac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крсна слава црква православље

Društvo

Da li je Aranđelovdan ove godine posna ili mrsna slava?

1 h

0
Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске

Republika Srpska

Dodik: Prioritet nastavak politike razvoja Srpske

1 h

0
Куваља више није предсједник Борца

Ostali sportovi

Kuvalja više nije predsjednik Borca

1 h

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Hronika

Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

1 h

2

Više iz rubrike

Куваља више није предсједник Борца

Ostali sportovi

Kuvalja više nije predsjednik Borca

1 h

0
Шулић са челним људима Адрија спорт конференције

Ostali sportovi

Šulić primio čelne ljude Adrija sport konferencije: Veliki planovi za narednu godinu

3 h

0
„Трофеј Градишке 2025“ окупио најбоље младе џудисте у региону

Ostali sportovi

„Trofej Gradiške 2025“ okupio najbolje mlade džudiste u regionu

1 d

0
Први Меморијални боксерски турнир "Огњен Којић"

Ostali sportovi

Prvi Memorijalni bokserski turnir "Ognjen Kojić"

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

21

44

Spriječen pokušaj ubistva Sergeja Šojgua

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner