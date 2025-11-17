Logo
Large banner

Vlada FBiH: Odobren novi ciklus kreditnih plasmana Razvojne banke

Izvor:

SRNA

17.11.2025

20:24

Komentari:

0
Влада ФБиХ: Одобрен нови циклус кредитних пласмана Развојне банке
Foto: ATV

Vlada Federacije BiH usvojila je danas u Mostaru više prijedloga i nacrta zakona iz oblasti pravosuđa, finansija, socijalne zaštite, tržišta rada i razvoja poduzetništva, te odobrila novi ciklus kreditnih plasmana Razvojne banke FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, kojim se uvodi transparentniji sistem dodjele odbrana po službenoj dužnosti, zasnovan na listama branilaca formiranim po abecednom redu, a cilj je ravnomjerno učešće advokata i sprečavanje zloupotreba, saopšteno je iz Vlade FBiH.

darko savić

Ostali sportovi

Darko Savić ponovo na čelu Borca

Federalno ministarstvo finansija predstavilo je prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija, kojim se, uz primjenu savremenih tehničkih rješenja, nastoji obezbijediti potpuna evidencija poslovnih transakcija, smanjenje poreske evazije i jačanje fiskalne discipline.

Utvrđen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu, usmjeren na unapređenje materijalnog položaja hraniteljskih porodica, povećanje naknada i uvođenje stručne podrške i savjetovanja.

Vlada je usvojila i Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu, kojim se definiše status društvenih preduzeća, njihov registar, nadzor i sistem podsticaja, uključujući poreske i carinske olakšice. Zakon je usklađen sa razvojnim politikama FBiH i EU.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske je u njenim ljudima

Donesena je i odluka o odobravanju plasmana kreditnih sredstava Razvojne banke u okviru programa podrške razvoju, preduzetništvu i zanatstvu, koja će biti odobravana na rok do sedam godina, sa grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 odsto.

Iz Vlade je navedeno da usvojeni materijali predstavljaju nastavak reformskih procesa u FBiH i jačanje institucionalnih okvira u ključnim sektorima.

Podijeli:

Tag:

Vlada FBiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крсна слава црква православље

Društvo

Da li je Aranđelovdan ove godine posna ili mrsna slava?

1 h

0
Додик: Приоритет наставак политике развоја Српске

Republika Srpska

Dodik: Prioritet nastavak politike razvoja Srpske

1 h

0
Куваља више није предсједник Борца

Ostali sportovi

Kuvalja više nije predsjednik Borca

1 h

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Hronika

Svjedok opisao posljednje trenutke Aldine Jahić: Bio je mrtav-hladan

1 h

2

Više iz rubrike

У четвртак хитна сједница о буџету

BiH

U četvrtak hitna sjednica o budžetu

2 h

0
Амиџић: Рјешење проблема БХРТ-а је у смјени менаџмента

BiH

Amidžić: Rješenje problema BHRT-a je u smjeni menadžmenta

2 h

0
Вулић: Сједница у тону апсолутног политиканства

BiH

Vulić: Sjednica u tonu apsolutnog politikanstva

2 h

0
Амиџић: Процес усвајања буџета - доказ да политички безобразлук нема границу

BiH

Amidžić: Proces usvajanja budžeta - dokaz da politički bezobrazluk nema granicu

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

21

56

Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

21

54

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

21

48

Medvedev: Za razliku od Zapada, Rusija nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu

21

44

Djed, sin i unuk iz Srbije napravili haos na ulicama Beča: Na kraju završili na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner