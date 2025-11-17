Vlada FBiH: Odobren novi ciklus kreditnih plasmana Razvojne banke

Vlada Federacije BiH usvojila je danas u Mostaru više prijedloga i nacrta zakona iz oblasti pravosuđa, finansija, socijalne zaštite, tržišta rada i razvoja poduzetništva, te odobrila novi ciklus kreditnih plasmana Razvojne banke FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, kojim se uvodi transparentniji sistem dodjele odbrana po službenoj dužnosti, zasnovan na listama branilaca formiranim po abecednom redu, a cilj je ravnomjerno učešće advokata i sprečavanje zloupotreba, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo finansija predstavilo je prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija, kojim se, uz primjenu savremenih tehničkih rješenja, nastoji obezbijediti potpuna evidencija poslovnih transakcija, smanjenje poreske evazije i jačanje fiskalne discipline.

Utvrđen je i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu, usmjeren na unapređenje materijalnog položaja hraniteljskih porodica, povećanje naknada i uvođenje stručne podrške i savjetovanja.

Vlada je usvojila i Prijedlog zakona o društvenom preduzetništvu, kojim se definiše status društvenih preduzeća, njihov registar, nadzor i sistem podsticaja, uključujući poreske i carinske olakšice. Zakon je usklađen sa razvojnim politikama FBiH i EU.

Donesena je i odluka o odobravanju plasmana kreditnih sredstava Razvojne banke u okviru programa podrške razvoju, preduzetništvu i zanatstvu, koja će biti odobravana na rok do sedam godina, sa grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 odsto.

Iz Vlade je navedeno da usvojeni materijali predstavljaju nastavak reformskih procesa u FBiH i jačanje institucionalnih okvira u ključnim sektorima.