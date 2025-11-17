Vulić: Sjednica u tonu apsolutnog politikanstva

Predsjedavajuća Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je da je današnja sjednica protekla u tonu apsolutnog politikanstva pojedinih poslanika i bespotrebnih napada na Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara.

Ona je u izjavi novinarima podsjetila da SNSD od početka zagovara stav da će poštovati slovo zakona i Ustava, imajući u vidu da su sve vrijeme bili u konsultacijama sa ministrom finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanom Amidžićem i njegovim timom.

- Apsolutno smo se zalagali da se ispoštuju prava zaposlenih. Sve ono što nije bilo u okviru Ustava i zakona mi nismo mogli podržati, ali ovaj danas smisleni i provodivi prijedlog budžeta za nas je bio prihvatljiv, isključivo i sa akcentom misleći o zaposlenim u institucijama BiH - naglasila je Vulićeva.

U vezi sa politikanstvom i bespotrebnim napadima na Ministarstvo finansija i trezora tokom sjednice o budžetu, Vulićeva je upitala šta bi parlamentarci mogli bolje znati od ljudi koji 20 godina rade u resornom ministarstvu.

- Jedna koleginica je rekla da je /šefu Delegacije EU Luiđiju/ Soreki glavni cilj da se sačuva BHRT i da je to jedan od evropskih prioriteta. Pa evo mi iz Republike Srpske, odnosno, SNSD-a nemamo apsolutno ništa protiv da EU plati BHRT-u dug - navela je ona.

Vulićeva je napomenula da nema ništa protiv da plate BHRT-u, napominjući da se ne može u budžet "uglavljivati nešto što ne postoji".

- Ne možemo dozvoljavati dalji intervencionizam Kristijana Šmita. Ustav je jasno definisao da institucije kulture i BHRT nisu dio Ustava. Samim tim, kako očekujete da ministar ili bilo ko, Predstavnički dom i Savjet ministara, budu mađioničari pa da mjenjaju Ustav - rekla je Vulićeva.

Ona je naglasila da je to apsolutno neprihvatljivo i da predstavlja prenos nadležnosti.

- Bezbroj puta sam ponovila da je sve što je prenos nadležnosti za nas neprihvatljivo, ma koliko to nekom bilo uvredljivo - rekla je Vulićeva.

Odgovarajući na novinarsko pitanje u kakvom stanju je BiH nakon 30 godina Dejtona, Vulićeva je istakla da Republika Srpska poštuje svako slovo ovog međunarodnog sporazuma.

- Republika Srpska je 21. novembar uvrstila u svoj kalendar praznika i ne radi se taj dan. Mi poštujemo slovo Dejtona. U Federaciji BiH se taj datum ne poštuje već se slavi 25. novembar - rekla je ona ističući da se Republika Srpska zalagala za slovo Dejtona dok se FBiH zalagala za njegov duh.

Ukazujući na neiskrene namjere iz FBiH da BiH funkcioniše na sistemu Dejtona, Vulićeva je istakla da samo Republika Srpska u ovih 30 godina poštuje Dejton dok se u FBiH sve vrijeme sabotira njegova implementacija.

- Onda je pravo pitanje za čelnike iz FBiH – kuda ide BiH, a ne za nas iz Republike Srpske - dodala je ona.