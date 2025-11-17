Logo
Amidžić: Rješenje problema BHRT-a je u smjeni menadžmenta

Izvor:

ATV

17.11.2025

19:55

Амиџић: Рјешење проблема БХРТ-а је у смјени менаџмента
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je menadžment BHRT-a odgovoran za rad i trenutno stanje u ovoj medijskoj kući, te da je rješenje problema upravo u njegovoj smjeni.

On je dodao da je menadžment preuzeo obaveze koje ne može da finansira, te postavio pitanje zbog čega su se na to uopšte odlučili.

"Menadžment je preuzeo obaveze koje ne može da finansira. Zašto su to uradili, to je pitanje za njih", izjavio je Amidžić novinarima nakon sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, na kojoj je usvojen Prijedlog budžeta za ovu godinu kojim nisu predviđena sredstva za vraćanje duga BHRT-a.

Amidžić je pojasnio da pomoć tog tipa BHRT-u nije zakonski dozvoljena.

"Neko pokušava da pokaže da smo mi ne znam kakvi protivnici BHRT-a. Imate zakonska sredstva od Regulatorne agencije za komunikacije, koja mogu da se koriste i uplaćena su BHRT-u", rekao je Amidžić i napomenuo da niko nije postavljao pitanje vezano za to.

Srđan Amidžić

