Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

17.11.2025

22:05

Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da na predsjedničkim izborima 23. novembra Republika Srpska bira sigurnost, znanje i ustavobranitelja.

- Biramo Sinišu Karana - poručio je Dodik, koji je večeras prisustvovao predizbornoj tribini u Mrkonjić Gradu.

Svijet

EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

Dodik je ukazao da je Mrkonjić Grad mjesto koje je kroz istoriju naučilo da se snaga Srpske ne mjeri riječima, nego onim što ostane uspravno kada je najteže i dodao da je ovdje uvijek ostajalo - i narod, i čast, i Republika.

- Večeras smo u Mrkonjić Gradu vidjeli isto ono što nas je vodilo svih ovih godina: jedinstvo, ponos i vjeru da Srpska može samo naprijed. I da za taj put treba čovjek koji poznaje zakon, Ustav i državu - Siniša Karan - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Milorad Dodik

Prijevremeni izbori 2025

