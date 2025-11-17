Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

- Biramo Sinišu Karana - poručio je Dodik, koji je večeras prisustvovao predizbornoj tribini u Mrkonjić Gradu.

Dodik je ukazao da je Mrkonjić Grad mjesto koje je kroz istoriju naučilo da se snaga Srpske ne mjeri riječima, nego onim što ostane uspravno kada je najteže i dodao da je ovdje uvijek ostajalo - i narod, i čast, i Republika.

- Večeras smo u Mrkonjić Gradu vidjeli isto ono što nas je vodilo svih ovih godina: jedinstvo, ponos i vjeru da Srpska može samo naprijed. I da za taj put treba čovjek koji poznaje zakon, Ustav i državu - Siniša Karan - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.