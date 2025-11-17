Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

17.11.2025
22:05
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da na predsjedničkim izborima 23. novembra Republika Srpska bira sigurnost, znanje i ustavobranitelja.
- Biramo Sinišu Karana - poručio je Dodik, koji je večeras prisustvovao predizbornoj tribini u Mrkonjić Gradu.
Dodik je ukazao da je Mrkonjić Grad mjesto koje je kroz istoriju naučilo da se snaga Srpske ne mjeri riječima, nego onim što ostane uspravno kada je najteže i dodao da je ovdje uvijek ostajalo - i narod, i čast, i Republika.
- Večeras smo u Mrkonjić Gradu vidjeli isto ono što nas je vodilo svih ovih godina: jedinstvo, ponos i vjeru da Srpska može samo naprijed. I da za taj put treba čovjek koji poznaje zakon, Ustav i državu - Siniša Karan - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Mrkonjić Grad je mjesto koje je kroz istoriju naučilo da se snaga Srpske ne mjeri riječima, nego onim što ostane uspravno kada je najteže.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 17, 2025
A ovdje je uvijek ostajalo - i narod, i čast, i Republika.
Večeras smo u Mrkonjiću vidjeli isto ono što nas je vodilo svih ovih godina:… pic.twitter.com/LfPMGfIXtn
