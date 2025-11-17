Nataša Bekvalac se oglasila zbog snimka na kom pleše: ''Molim vas nemojte da me ponižavate''

Pjevačica Nataša Bekvalac oglasila se na svom Instagram profilu, te je napisala da ne treba niko da je osuđuje i negativno komentariše zbog načina na koji pleše, jer uvijek da je sve od sebe da to izgleda profesionalno.

Naime, pjevačica se našalila na svoj račun, te je na svom snimku napisala kratku poruku, koja je mnoge nasmijala, budući da se šalila na svoj račun.

– Molim vas, nemojte više da me ponižavate kada je moje igranje u pitanju. Ja tako igram, ja sam profesionalna plesačica i ja sam dens mašina – napisala je Nataša koja je stavila emotikone srca.

Nasmijala sve izjavom o majci i bivšim partnerima

Inače, Nataša je komentarisala i to kako bi njena majka reagovala da se vrati bivšim partnerima, te je objasnila da bi je se vjerovatno odrekla.

– Rekla bi mi: "Ne, ne, ne, Nataša, ovo stvarno više nema smisla. Ja ne mogu. Odreći ću te se. Odreći ću te se preko novina. Ovo je kraj, dosta" – kroz smijeh je rekla Nataša za Ekstra FM.