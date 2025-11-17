Poznate sestre pjevačice počinile samoubistvo?

Poznate njemačke pjevačice i plesačice, Elen i Alis Kesler, umrle su u 89. godini života.

Njihov odlazak označio je kraj jedne od najdužih i najsjajnijih karijera u istoriji evropskog šoubiznisa.

Sestre Kesler preminule su u svom domu, a kako prenosi agencija DPA, navodno su zajedno izvršile samoubistvo. Policija je u kući zatekla njihova beživotna tijela.

Elen i Alis bile su među najuspješnijim njemačkim zabavljačima svih vremena. Njihove karijere trajale su više od 60 godina, a nastupale su rame uz rame sa najvećim svjetskim imenima kao što su Frenk Sinatra, Fred Aster i Hari Belafonte.

Imale su dugu i uspješnu karijeru, a posle nekoliko decenija provedenih pod reflektorima, povukle su se iz šoubiznisa i živjele mirno u Grinvaldu, na jugu Minhena, gdje su i preminule.