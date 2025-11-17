Poznate sestre pjevačice počinile samoubistvo?

Izvor:
Telegraf
17.11.2025
17:37
Komentari:0
Poznate njemačke pjevačice i plesačice, Elen i Alis Kesler, umrle su u 89. godini života.
Njihov odlazak označio je kraj jedne od najdužih i najsjajnijih karijera u istoriji evropskog šoubiznisa.
Sestre Kesler preminule su u svom domu, a kako prenosi agencija DPA, navodno su zajedno izvršile samoubistvo. Policija je u kući zatekla njihova beživotna tijela.
Region
Veterani onemogućili polaganje vijenaca za sve žrtve u Vukovaru
Elen i Alis bile su među najuspješnijim njemačkim zabavljačima svih vremena. Njihove karijere trajale su više od 60 godina, a nastupale su rame uz rame sa najvećim svjetskim imenima kao što su Frenk Sinatra, Fred Aster i Hari Belafonte.
Imale su dugu i uspješnu karijeru, a posle nekoliko decenija provedenih pod reflektorima, povukle su se iz šoubiznisa i živjele mirno u Grinvaldu, na jugu Minhena, gdje su i preminule.
Scena
2 h0
Scena
8 h0
Scena
10 h0
Scena
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
39
18
33
18
28
18
25
18
18
Trenutno na programu