Poznate sestre pjevačice počinile samoubistvo?

Izvor:

Telegraf

17.11.2025

17:37

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Poznate njemačke pjevačice i plesačice, Elen i Alis Kesler, umrle su u 89. godini života.

Njihov odlazak označio je kraj jedne od najdužih i najsjajnijih karijera u istoriji evropskog šoubiznisa.

Sestre Kesler preminule su u svom domu, a kako prenosi agencija DPA, navodno su zajedno izvršile samoubistvo. Policija je u kući zatekla njihova beživotna tijela.

policija hrvatska

Region

Veterani onemogućili polaganje vijenaca za sve žrtve u Vukovaru

Elen i Alis bile su među najuspješnijim njemačkim zabavljačima svih vremena. Njihove karijere trajale su više od 60 godina, a nastupale su rame uz rame sa najvećim svjetskim imenima kao što su Frenk Sinatra, Fred Aster i Hari Belafonte.

Imale su dugu i uspješnu karijeru, a posle nekoliko decenija provedenih pod reflektorima, povukle su se iz šoubiznisa i živjele mirno u Grinvaldu, na jugu Minhena, gdje su i preminule.

