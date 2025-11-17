Ветерани онемогућили полагање вијенаца за све жртве у Вуковару

Извор:
Хрватски ветерани су дан уочи централног обиљежавања "Дана жртве Вуковара и Шкабрње" протестом онемогућили припаднике удружења ВеДРА да традиционално положе вијенце на Меморијалном гробљу и у Дунав за хрватске и српске жртве страдале током посљедњег рата у том граду.
Припадници Удружења ВеДРА су ипак положили вијенце, али не у Вуковару, већ у Борову Селу и уз пратњу полиције.
Градоначелник Вуковара Маријан Павличек изјавио је раније данас да је намјера припадника Удружења ВеДРА чиста провокација и да су непожељни у том граду.
На протесту се окупило 50-ак бранитеља како би, како су рекли, својим тијелима спријечили долазак представника удружења ВеДРА.
Окупљени ветерани су стали на сам улаз на острво спортова, гдје је требало да буде положен вијенац у Дунав и са развијеном хрватском заставом чекали су представнике Удружења ВеДРА, који се нису појавили.
Предсједник вуковарске ХВИДРА-е Славко Јурић рекао је, као и градоначелник Павличек, да бранитељи овакве најаве гледају као провокацију.
Додао је и да су прошле године "елиминисали неке најаве полагања вијенаца у Дунав и да се сад јавља неко ново удружење са истим намјерама".
- Ако желе бацити негдје вијенац, онда нека оду у Борово Село и тамо баце вијенац за све хрватске жртве које су тамо побијене. Ово је чиста провокација - рекао је Јурић, пренио је загребачки Вечерњи лист.
Прошле године, када је градоначелник Вуковара био лидер Домовинског покрета Иван Пенава, традиционално полагање вијенаца у Дунав за све жртве Вуковара било је онемогућено представницима Српског националног вијећа.
Ове године, представници Срба су палили свијеће и одали пошту свим жртвама Вуковара синоћ у загребачкој Саборној цркви.
