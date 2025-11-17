Logo
Ветерани онемогућили полагање вијенаца за све жртве у Вуковару

Извор:

Танјуг

17.11.2025

17:31

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватски ветерани су дан уочи централног обиљежавања "Дана жртве Вуковара и Шкабрње" протестом онемогућили припаднике удружења ВеДРА да традиционално положе вијенце на Меморијалном гробљу и у Дунав за хрватске и српске жртве страдале током посљедњег рата у том граду.

Припадници Удружења ВеДРА су ипак положили вијенце, али не у Вуковару, већ у Борову Селу и уз пратњу полиције.

Градоначелник Вуковара Маријан Павличек изјавио је раније данас да је намјера припадника Удружења ВеДРА чиста провокација и да су непожељни у том граду.

Hitna pomoć

Свијет

Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула

На протесту се окупило 50-ак бранитеља како би, како су рекли, својим тијелима спријечили долазак представника удружења ВеДРА.

Окупљени ветерани су стали на сам улаз на острво спортова, гдје је требало да буде положен вијенац у Дунав и са развијеном хрватском заставом чекали су представнике Удружења ВеДРА, који се нису појавили.

Предсједник вуковарске ХВИДРА-е Славко Јурић рекао је, као и градоначелник Павличек, да бранитељи овакве најаве гледају као провокацију.

Додао је и да су прошле године "елиминисали неке најаве полагања вијенаца у Дунав и да се сад јавља неко ново удружење са истим намјерама".

Херцеговина такмичење у лажима

Друштво

Херцеговка однијела титули "највећег лажова"

- Ако желе бацити негдје вијенац, онда нека оду у Борово Село и тамо баце вијенац за све хрватске жртве које су тамо побијене. Ово је чиста провокација - рекао је Јурић, пренио је загребачки Вечерњи лист.

Прошле године, када је градоначелник Вуковара био лидер Домовинског покрета Иван Пенава, традиционално полагање вијенаца у Дунав за све жртве Вуковара било је онемогућено представницима Српског националног вијећа.

Ове године, представници Срба су палили свијеће и одали пошту свим жртвама Вуковара синоћ у загребачкој Саборној цркви.

Таг:

Vukovar

