Sijarto: Mađarska spremna za samit Amerika-Rusija

SRNA

17.11.2025

21:31

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarska je spremna da održi rusko-američki samit o Ukrajini u Budimpešti i biće spremna čim se Moskva i Vašington dogovore, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Spremni smo. Čim Amerikanci i Rusi odrede datum, dočekaćemo ih ovdje sa velikim poštovanjem i radošću", rekao je Sijarto na konferenciji za novinare komentarišući moguće pregovore između dva lidera.

Sijarto je izrazio uvjerenje da se "miroljubiva spoljna politika Mađarske poštuje u svim dijelovima planete".

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je 16. oktobra, nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, da su se saglasili da se uskoro sastanu u mađarskoj prijestonici.

Samit je kasnije odgođen jer strane nisu bile u stanju da se dogovore o smislenom ishodu ukrajinskog sukoba, podsjeća TASS.

Iz Moskve i Vašingtona rečeno je da će se sastanak održati kada se stvore odgovarajući uslovi.

Peter Sijarto

