Ova 3 znaka horoskopa će uskoro zaboraviti šta je prazan novčanik

Krstarica

17.11.2025

21:27

Ова 3 знака хороскопа ће ускоро заборавити шта је празан новчаник
Foto: Centralna banka

Ako ste mislili da jesen donosi samo kišu i hladnoću, razmislite ponovo! Ove godine donosi i novac. Za tri horoskopska znaka, ova sezona bi mogla da bude zlatna u najbukvalnijem smislu te reči. Dok se drugi budu žalili na troškove i račune, njih troje će širiti osmeh i brojati novčanice.

Bik je prvi znak koji će osetiti kako se novac “lijepi” za njega. I to ne zato što ima sreće, već zato što napokon ubira plodove svog truda. Sve ono što je gradio mjesecima, sada počinje da daje rezultate. Ako ste Bik, ne bojte se da investirate u nešto što vam srce kaže da je ispravno intuicija vam je ove jeseni najjače oružje.

Lav je sljedeći znak koji će finansijski procvjetati. Lavovi su poznati po svom samopouzdanju i stavu “ja to mogu”, a sada će se taj stav višestruko isplatiti. Neki Lavovi bi mogli da dobiju ponudu za bolji posao, dok će drugi pokrenuti sopstveni biznis. Ključ uspjeha? Hrabra odluka i vera u sebe pune novčanik.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Hronika

Preminuo radnik koji je u četvrtak povrijeđen na gradilištu

Jarac je treći znak koji će ove jeseni puniti džepove. Njegova marljivost i posvećenost konačno dolaze na naplatu. Ako ste Jarac, vrijeme je da prestanete da sumnjate u svoje sposobnosti. Ne čekajte savršen trenutak — počnite sada, jer planete su na vašoj strani.

Savjet za sve:

Bez obzira na to koliko novca dođe, ne zaboravite da štedite. Dobar dio zarade uložite u nešto trajno: znanje, nekretninu, ili makar fond za “crne dane”.

Jesen donosi bogatstvo ne samo u novcu, već i u samopouzdanju i mudrosti. A ova 3 znaka će to najbolje osjetiti – jer sreća, kad se spoji sa trudom, uvijek ima zlatne rezultate, piše Krstarica.

pare

Horoskop

