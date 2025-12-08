Logo
Large banner

VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

Izvor:

Crna-hronika.info

08.12.2025

22:54

Komentari:

0
ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"
Foto: Printscreen/CrnaHronika

U mjestu Borina kod Kiseljaka, 13. novembra 2025. godine, došlo je do incidenta u kojem su dvije osobe britanskog državljanstva pakistansko-indijskog porijekla verbalno napadnute od strane lokalnih stanovnika, zbog pretpostavke da su muslimani i da „liče na Arape“.

Britanski državljani su u mjesto stigli zajedno sa ženskom osobom koja je sestra od vlasnica vikendice, a koja se zadržava u naselju i povremeno boravi u objektu koji joj pripada, piše Crna hronika.

Vrijeđali goste

Neposredno nakon dolaska, lokalni mještani počeli su vrijeđati goste, postavljajući pitanja o njihovoj nacionalnoj pripadnosti i vjerskom identitetu.

Prema saznanjima iz policijskih izvještaja, nakon dolaska patrolne jedinice utvrđeno je da se radi o gostima koji legalno borave u BiH, te da posjeduju urednu dokumentaciju i prijavu boravka.

Ipak, i nakon intervencije policije verbalni napadi su se nastavili. Očevici navode da su dva mještanina — otac i sin — vrijeđali britanske državljane i policijske službenike, nazivajući ih nepoželjnom terminologijom, te dodajući:

„šta arapi rade ovd‌je“,

„mi nećemo muslimane pored sebe“,

„vi ste pristrasni i štitite njih jer ste muslimani“.

Jednog policajca prozivali su „jer je Srbin koji dopušta da Arapi dolaze”, dok su drugom imputirali da ne reaguje jer je „musliman“.

Nisu migranti

Prema informacijama bliskim porodici vlasnice objekta, radi se o gostima koji dolaze iz akademske zajednice u Londonu, a ne o migrantima kako su neki pretpostavili.

- Jedini problem bila je boja kože - tvrdi izvor.

Iako su zabilježene nacionalne i rasne uvrede te ometanje službenih lica u obavljanju dužnosti, Tužilaštvo prema dostupnim informacijama nije smatralo da postoji osnov za daljnje postupanje.

Podijeli:

Tagovi:

migranti

Kiseljak

verbalni napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Богдановић проговорио о одласку Жељка Обрадовића

Košarka

Bogdanović progovorio o odlasku Željka Obradovića

1 h

0
Мис Јамајке која је пала са бине у критичном стању, огласили се организатори

Scena

Mis Jamajke koja je pala sa bine u kritičnom stanju, oglasili se organizatori

1 h

0
Nevrijeme More Uragan Talasi

Svijet

Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

1 h

0
Сутра се слави Свети Алимпије: Ево које обичаје треба испоштовати

Društvo

Sutra se slavi Sveti Alimpije: Evo koje običaje treba ispoštovati

2 h

0

Više iz rubrike

BMW украден на Илиџи, власник нуди награду од 10.000 КМ за информације

Hronika

Vlasnik daje 10.000 KM za informaciju o ovom BMW-u: Ukraden ispred porodične kuće

5 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Jedna osoba povrijeđena u sudaru kamiona i automobila kod Zenice

7 h

0
Инцидент у Хитној помоћи: Ухапшена жена (40) због физичког напада на радника

Hronika

Incident u Hitnoj pomoći: Uhapšena žena (40) zbog fizičkog napada na radnika

9 h

0
Малољетник украо BMW и изазвао саобраћајну незгоду

Hronika

Maloljetnik ukrao BMW i izazvao saobraćajnu nezgodu

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

22

47

Tramp: Evropa ide u nekim lošim smjerovima

22

44

Bogdanović progovorio o odlasku Željka Obradovića

22

42

Mis Jamajke koja je pala sa bine u kritičnom stanju, oglasili se organizatori

22

39

Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner