VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

U mjestu Borina kod Kiseljaka, 13. novembra 2025. godine, došlo je do incidenta u kojem su dvije osobe britanskog državljanstva pakistansko-indijskog porijekla verbalno napadnute od strane lokalnih stanovnika, zbog pretpostavke da su muslimani i da „liče na Arape“.

Britanski državljani su u mjesto stigli zajedno sa ženskom osobom koja je sestra od vlasnica vikendice, a koja se zadržava u naselju i povremeno boravi u objektu koji joj pripada, piše Crna hronika.

Vrijeđali goste

Neposredno nakon dolaska, lokalni mještani počeli su vrijeđati goste, postavljajući pitanja o njihovoj nacionalnoj pripadnosti i vjerskom identitetu.

Prema saznanjima iz policijskih izvještaja, nakon dolaska patrolne jedinice utvrđeno je da se radi o gostima koji legalno borave u BiH, te da posjeduju urednu dokumentaciju i prijavu boravka.

Ipak, i nakon intervencije policije verbalni napadi su se nastavili. Očevici navode da su dva mještanina — otac i sin — vrijeđali britanske državljane i policijske službenike, nazivajući ih nepoželjnom terminologijom, te dodajući:

„šta arapi rade ovd‌je“,

„mi nećemo muslimane pored sebe“,

„vi ste pristrasni i štitite njih jer ste muslimani“.

Jednog policajca prozivali su „jer je Srbin koji dopušta da Arapi dolaze”, dok su drugom imputirali da ne reaguje jer je „musliman“.

Nisu migranti

Prema informacijama bliskim porodici vlasnice objekta, radi se o gostima koji dolaze iz akademske zajednice u Londonu, a ne o migrantima kako su neki pretpostavili.

- Jedini problem bila je boja kože - tvrdi izvor.

Iako su zabilježene nacionalne i rasne uvrede te ometanje službenih lica u obavljanju dužnosti, Tužilaštvo prema dostupnim informacijama nije smatralo da postoji osnov za daljnje postupanje.