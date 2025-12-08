Vlasnik daje 10.000 KM za informaciju o ovom BMW-u: Ukraden ispred porodične kuće

Izvor:
ATV
08.12.2025
19:16
Vlasnik BMW iz Ilidže nudi nagradu od čak 10.000 KM za informacije o ukradenom vozilu koje je bilo spremno za prodaju potencijalnim kupcima.
U naselju Osjek na Ilidži 2.6.2025. godine oko 16:30 sati ukraden je BMW X5 sivi metalik, godina proizvodnje 2018., nakon što su se dvije nepoznate muške osobe lažno predstavile kao klijenti rent-a-kara, uz izgovor da žele izvršiti probnu vožnju.
Prema riječima vlasnika, vozilo je ukradeno ispred porodične kuće, gdje je parkirano i pripremljeno za predaju potencijalnim kupcima. Nakon što su ušli u automobil, navodni kupci su se udaljili u nepoznatom pravcu i više se nisu vratili.
Krađa je odmah prijavljena nadležnoj policijskoj stanici, a slučaj je sada u fazi aktivne istrage.
Vlasnik vozila je spreman isplatiti 10.000 KM nagrade osobi koja dostavi tačne informacije o lokaciji vozila ili direktno pomogne njegovom pronalasku.
„Bitno mi je samo auto naći. Ako ga ko pronađe, dajem 10.000 KM nagrade. Ne želim ništa drugo osim da se vozilo vrati.“ – poručio je vlasnik.
“Osumnjičeni mi nisu bitni jer su bili procesuirani u policiji i pušteni na slobodu. Meni su se javili kako bi tražili novac za vozilo. Poslali su mi sliku kao dokaz da je vozilo kod njih” – kaže vlasnik.
Prepoznatljivi detalji na vozilu
BMW X5 ima nekoliko specifičnih oznaka po kojima se može razlikovati:
🔸 na gepeku se nalazi naljepnica Sunpower Swiss GmbH,
🔸 na prednjoj haubi, s lijeve strane naljepnica sa bijelim i crvenim elementima,
🔸 tamna stakla i crne felge,
🔸 registarske oznake na fotografijama: GE-450460.
Svi koji imaju korisne podatke mogu se javiti vlasniku direktno:
📞 061/975-445
📩 Instagram: @soee996
Vlasnik apeluje na građane, servise, parking-prostore, benzinske pumpe, autopraone i šlep službe da obrate pažnju ukoliko primijete vozilo.
