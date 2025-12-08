Vlasnik daje 10.000 KM za informaciju o ovom BMW-u: Ukraden ispred porodične kuće

Vlasnik BMW iz Ilidže nudi nagradu od čak 10.000 KM za informacije o ukradenom vozilu koje je bilo spremno za prodaju potencijalnim kupcima.

U naselju Osjek na Ilidži 2.6.2025. godine oko 16:30 sati ukraden je BMW X5 sivi metalik, godina proizvodnje 2018., nakon što su se dvije nepoznate muške osobe lažno predstavile kao klijenti rent-a-kara, uz izgovor da žele izvršiti probnu vožnju.

Prema riječima vlasnika, vozilo je ukradeno ispred porodične kuće, gd‌je je parkirano i pripremljeno za predaju potencijalnim kupcima. Nakon što su ušli u automobil, navodni kupci su se udaljili u nepoznatom pravcu i više se nisu vratili.

Pokrenuta istraga, vlasnik nudi nagradu

Krađa je odmah prijavljena nadležnoj policijskoj stanici, a slučaj je sada u fazi aktivne istrage.

Ukradeni BMW na Ilidži

Vlasnik vozila je spreman isplatiti 10.000 KM nagrade osobi koja dostavi tačne informacije o lokaciji vozila ili direktno pomogne njegovom pronalasku.

„Bitno mi je samo auto naći. Ako ga ko pronađe, dajem 10.000 KM nagrade. Ne želim ništa drugo osim da se vozilo vrati.“ – poručio je vlasnik.

“Osumnjičeni mi nisu bitni jer su bili procesuirani u policiji i pušteni na slobodu. Meni su se javili kako bi tražili novac za vozilo. Poslali su mi sliku kao dokaz da je vozilo kod njih” – kaže vlasnik.

Prepoznatljivi detalji na vozilu

BMW X5 ima nekoliko specifičnih oznaka po kojima se može razlikovati:

🔸 na gepeku se nalazi naljepnica Sunpower Swiss GmbH,

🔸 na prednjoj haubi, s lijeve strane naljepnica sa bijelim i crvenim elementima,

🔸 tamna stakla i crne felge,

🔸 registarske oznake na fotografijama: GE-450460.

Kontakt za informacije

Svi koji imaju korisne podatke mogu se javiti vlasniku direktno:

📞 061/975-445

📩 Instagram: @soee996

Vlasnik apeluje na građane, servise, parking-prostore, benzinske pumpe, autopraone i šlep službe da obrate pažnju ukoliko primijete vozilo.