Maloljetnik ukrao BMW i izazvao saobraćajnu nezgodu

Izvor:
ATV
08.12.2025
14:51
Komentari:0
Maloljetnik je u Bijeljini ukrao "BMW", kojim je izazvao saobraćajnu nezgodu i pobjegao sa lica mjesta, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.
Efikasnom i brzom reakcijom policije rasvijetljeno je ovo krivično djelo teške krađe, identifikovan maloljetni izvršilac i pronađeno ukradeno vozilo, navedeno je u saopštenju.
Policiji je juče prijavljeno da je iz dvorišta porodične kuće na području Bijeljine otuđen putnički automobil "BMW" u kome su se nalazili ključevi za startovanje.
Tokom operativnog rada na terenu utvrđeno je da je tim vozilom maloljetnik izazvao saobraćajnu nezgodu i udaljio se sa lica mjesta.
Svijet
Zaharova oštro Švedskoj: Još jedna zemlja koja je postala tolerantna na neonacizam
Izvršen je uviđaj na oba lica mjesta i o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i Centar za socijalni rad.
Prema maloljetniku slijede mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom i prekršajnom postupku.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
22
16
22
16
16
16
15
16
12
Trenutno na programu