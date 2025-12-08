Logo
Large banner

Obezbjeđenje ga izbacilo iz banjalučke diskoteke, on prijetio - oduzet mu pištolj

Autor:

Stevan Lulić

08.12.2025

13:22

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

T.H. iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je prijetio članovima jedne banjalučke diskoteke nakon što su ga izbacili iz objekta.

On se sumnjiči da je počinio krivična djela "Ugrožavanje sigurnosti“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Акција Пролом 3

Hronika

Pogledajte privođenje uhapšenog u akciji "Prolom 3"

"Nadležnoj policijskoj stanci oko 00,30 časova prijavljeno je da je ispred noćnog kluba u Banjaluci, narušen javni red i mir. Policijski službenici su izašli na lice mjesta kojom prilikom su utvrdili da je navedeno lice prijetilo radnicima obezbjeđenja kluba nakon što su ga isti udaljili zbog nedoličnog ponašanja", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Policija objašnjava da je u neposrednoj blizini noćnog kluba pronašla T.H. kod kojeg je prilikom hapšenja pronađen i oduzet pištolj marke "Zastava M57" sa četiri metka.

Новац

Društvo

Stipendije u Srpskoj rastu za 100 KM

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

prijetnje

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Направити избор између суверенитета и протектората

BiH

Košarac: Napraviti izbor između suvereniteta i protektorata

1 h

0
Чишћење

Savjeti

Napravite sami domaće sredstvo za čišćenje koje je jače i od hlora: Skida najteže mrlje

1 h

0
Огласила се Пореска управа о поврату пореза: Имате рок до 31. децембра

Društvo

Oglasila se Poreska uprava o povratu poreza: Imate rok do 31. decembra

1 h

0
Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

Zanimljivosti

Ostavila mačku samu i gorko se pokajali: Mila se popela na jelku i napravila haos

1 h

0

Više iz rubrike

Акција Пролом 3

Hronika

Pogledajte privođenje uhapšenog u akciji "Prolom 3"

1 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

2 h

0
Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Hronika

Radnik "Parking servisa" izboden dok je pokušavao da zaustavi nasilnike

2 h

0
АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

Hronika

ATV saznaje koga je policija Srpske uhapsila u akciji ''Prolom 3''

2 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

U prvom planu: Ana Trišić Babić

13

39

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

13

37

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

13

32

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

13

29

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner