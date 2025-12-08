Obezbjeđenje ga izbacilo iz banjalučke diskoteke, on prijetio - oduzet mu pištolj

T.H. iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je prijetio članovima jedne banjalučke diskoteke nakon što su ga izbacili iz objekta.

On se sumnjiči da je počinio krivična djela "Ugrožavanje sigurnosti“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

"Nadležnoj policijskoj stanci oko 00,30 časova prijavljeno je da je ispred noćnog kluba u Banjaluci, narušen javni red i mir. Policijski službenici su izašli na lice mjesta kojom prilikom su utvrdili da je navedeno lice prijetilo radnicima obezbjeđenja kluba nakon što su ga isti udaljili zbog nedoličnog ponašanja", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Policija objašnjava da je u neposrednoj blizini noćnog kluba pronašla T.H. kod kojeg je prilikom hapšenja pronađen i oduzet pištolj marke "Zastava M57" sa četiri metka.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.