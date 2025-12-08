Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

Djevojčica je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi zvorničkom naselju Tršić, kada ju je udario automobil "mercedes" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.H. iz Janje, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

U Bolnici Zvornik djevojčici je pružena medicinska pomoć uz konstataciju dežurnog ljekara da je lakše povrijeđena, navedeno je u saopštenju.

Policija je izvršila uviđaj ove jučerašnje saobraćajne nezgode, a lice M.H. je prekršajno sankcionisano.