Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

Izvor:
SRNA
08.12.2025
12:37
Komentari:0
Djevojčica je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi zvorničkom naselju Tršić, kada ju je udario automobil "mercedes" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.H. iz Janje, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.
U Bolnici Zvornik djevojčici je pružena medicinska pomoć uz konstataciju dežurnog ljekara da je lakše povrijeđena, navedeno je u saopštenju.
Svijet
Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala
Policija je izvršila uviđaj ove jučerašnje saobraćajne nezgode, a lice M.H. je prekršajno sankcionisano.
Hronika
32 min0
Hronika
43 min1
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
12
48
12
38
12
37
12
27
12
20
Trenutno na programu