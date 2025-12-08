Logo
Large banner

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

Izvor:

SRNA

08.12.2025

12:37

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Djevojčica je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi zvorničkom naselju Tršić, kada ju je udario automobil "mercedes" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.H. iz Janje, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

U Bolnici Zvornik djevojčici je pružena medicinska pomoć uz konstataciju dežurnog ljekara da je lakše povrijeđena, navedeno je u saopštenju.

policija rotacija

Svijet

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

Policija je izvršila uviđaj ove jučerašnje saobraćajne nezgode, a lice M.H. je prekršajno sankcionisano.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nezgoda

Zvornik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Радник "Паркинг сервиса" избоден док је покушавао да заустави насилнике

Hronika

Radnik "Parking servisa" izboden dok je pokušavao da zaustavi nasilnike

32 min

0
АТВ сазнаје кога је полиција Српске ухапсила у акцији ''Пролом 3''

Hronika

ATV saznaje koga je policija Srpske uhapsila u akciji ''Prolom 3''

43 min

1
Тинејџер погинуо у тешкој несрећи код Александровца

Hronika

Tinejdžer poginuo u teškoj nesreći kod Aleksandrovca

1 h

0
Илустрација

Hronika

Banjalučanin uhapšen u Prijedoru zbog krađe novčanika

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner