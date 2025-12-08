Logo
Tinejdžer poginuo u teškoj nesreći kod Aleksandrovca

Izvor:

Kurir

08.12.2025

11:52

Тинејџер погинуо у тешкој несрећи код Александровца
Foto: ATV

U noći između nedjelje i ponedjeljka, na regionalnom putu Kruševac - Aleksandrovac, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, kako "Kurir" saznaje, život izgubio devetnaestogodišnji mladić.

Prema informacijama pomenutog portala, do udesa je došlo u selu Mrmoš u opštini Aleksandrovac, oko 2 sata iza ponoći, kada su se direktno sudarili automobil marke "golf" i moped kojim je upravljao stradali tinejdžer.

Šaka tuča

Hronika

Masovna tuča Banjalučana, Bijeljinca i Prijedorčanina ispred pekare

"Automobil marke golf kretao se iz pravca Kruševca kada je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, došlo do sudara sa mopedistom koji je stradao na licu mjesta", kaže izvor "Kurira".

Kako se saznaje, udar je bio izuzetno snažan, a vozilo je mladića odbacilo nekoliko metara od kolovoza.

Na teren su ubrzo po prijavi izašle hitne službe, ali je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt devetnaestogodišnjeg vozača mopeda. Policija je obavila detaljan uviđaj kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ove tragedije.

Vozač "golfa" uhapšen

Vozač "golfa" je uhapšen odmah nakon nesreće i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

67936c0a40e81 Полиција РС

Hronika

Policija Srpske pretresala na šest lokacija, više uhapšenih

Nakon isteka zadržavanja, biće sproveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo, a u međuvremenu će biti utvrđeno da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Prema riječima izvora, osumnjičeni se tereti za krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja.

Saobraćajna nesreća

nesreća

tragedija

