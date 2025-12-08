Logo
Banjalučanin uhapšen u Prijedoru zbog krađe novčanika

Stevan Lulić

08.12.2025

11:42

Илустрација
Foto: ATV

Banjalučanin D.Š. uhapšen je u subotu naveče u Prijedoru zbog sumnje da je počinio dvije krađe.

Prije hapšenja Banjalučanina je kontrolisala policija, prilikom čega su kod njega pronađena dva novčanika za koja se sumnja da su ukradena iz stana u Prijedoru.

"Novčanici su vraćeni vlasniku, a tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da je osumnjičeni u novembru mjesecu počinio još jedno krivično djelo Krađa na isti način, otuđivši novčanik u kojem su se nalazili lični dokumenti oštećenog lica i novac u iznosu od 400,00 KM", kažu u Policijskoj upravi Prijedor.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv osumnjičenog D.Š. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela "Krađa“.

Tagovi:

Krađa

Prijedor

Policija

