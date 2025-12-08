Radnik "Parking servisa" izboden dok je pokušavao da zaustavi nasilnike

U incidentu koji se u nedjelju dogodio na parkingu u centru Vranja, povrijeđen je radnik JP "Parking servis".

Prema saznanjima, šestoro mlađih muškaraca, udarali su i gurali rampu na parkingu iza poznatog hotela u centru grada.

Kada ih je uočio radnik "Parking servisa", koji se nalazio u kućici za naplatu parkinga, uzeo je lopatu i izašao ispred njih, sa namjerom da ih zaplaši.

Jedan od njih ga je udario boksom u glavu, nanevši mu povrede.

Rad na ovom slučaju je u toku, kao i identifikacija učesnika, piše Blic.