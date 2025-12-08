Zijad Krnjić glasao protiv: Ništa od otvaranja novog GP kod Gradiške 11. decembra

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na današnjoj sjednici nije usvojio Pravilnik o sistematizaciji, jer je protiv usvajanja bio član UO Zijad Krnjić.

To u praksi znači da neće biti otvaranja novog graničnog prelaza kod Gradiške 11. decembra.

Krnjić je tu mogućnost indirektno najavio i u federalnim medijima.

Svečanom otvaranju trebalo je da prisustvuju i premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto.