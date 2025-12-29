Ljudi u šoku zbog prizora iz crkve: Isus kao vanzemaljac?

Njemački javni emiter ARD izazvao je kontroverzu emitovanjem ponoćne mise iz katoličke crkve Svete Marije u Štutgartu , na kojoj je lik Isusa prikazan na neobičan način. Umjesto klasičnih drvenih jaslica, na plastu sena bila je odrasla osoba prekrivena sluzi.

Misu je vodio sveštenik Tomas Štajger (61) iz parohije. Čovjek koji je glumio Isusa bio je prekriven mokrim pirinčanim papirom i mogao je da diše samo kroz slamku.

Gledaoci na društvenim mrežama su komentarisali da ih scena podsjeća na „vanzemaljca“ i nazvali prikaz „bolesnim i odvratnim“

„Granice se pomjeraju“

Mnogi hrišćani su izrazili nezadovoljstvo ovim prikazom. Klaus Noper (CDU), gradski odbornik u Štutgartu i kandidat za izbore za pokrajinsku skupštinu, istakao je:

„Ovo je odvratno! Ovde se božićna priča instrumentalizuje u duhu 'budnosti'. Granice se pomjeraju sve dalje i dalje, naše vrijednosti se odbacuju. Ovako se društvo uništava.“

Die #ARD liefert bei der Christmette 2025 eine groteske #Freakshow.



Ein "echter Mensch" wird im Stil eines atmenden Alien als "Krippe" präsentiert.



Und selbst das Publikum ist (sicher ganz zufällig) in Regenbogenfarben sortiert...🏳️‍🌈 pic.twitter.com/4HbOTOpTLj — Dr. David Lütke (@DrLuetke) December 25, 2025

Sveštenik Tomas Štajger (61), koji je služio misu, opravdao je kontroverzne jasle u intervjuu za Štutgarter Cajtung. „Ne želimo da provociramo, ali ne želimo ni da zatvaramo oči. Jasle prikazuju pravog čoveka, on leži tamo jadan, go i izložen“, istakao je, prema časopisu Feniks .