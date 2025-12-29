Logo
Large banner

Ljudi u šoku zbog prizora iz crkve: Isus kao vanzemaljac?

29.12.2025

10:14

Komentari:

0
Људи у шоку због призора из цркве: Исус као ванземаљац?
Foto: ATV

Njemački javni emiter ARD izazvao je kontroverzu emitovanjem ponoćne mise iz katoličke crkve Svete Marije u Štutgartu , na kojoj je lik Isusa prikazan na neobičan način. Umjesto klasičnih drvenih jaslica, na plastu sena bila je odrasla osoba prekrivena sluzi.

Misu je vodio sveštenik Tomas Štajger (61) iz parohije. Čovjek koji je glumio Isusa bio je prekriven mokrim pirinčanim papirom i mogao je da diše samo kroz slamku.

Gledaoci na društvenim mrežama su komentarisali da ih scena podsjeća na „vanzemaljca“ i nazvali prikaz „bolesnim i odvratnim“

„Granice se pomjeraju“

Mnogi hrišćani su izrazili nezadovoljstvo ovim prikazom. Klaus Noper (CDU), gradski odbornik u Štutgartu i kandidat za izbore za pokrajinsku skupštinu, istakao je:

„Ovo je odvratno! Ovde se božićna priča instrumentalizuje u duhu 'budnosti'. Granice se pomjeraju sve dalje i dalje, naše vrijednosti se odbacuju. Ovako se društvo uništava.“

Sveštenik Tomas Štajger (61), koji je služio misu, opravdao je kontroverzne jasle u intervjuu za Štutgarter Cajtung. „Ne želimo da provociramo, ali ne želimo ni da zatvaramo oči. Jasle prikazuju pravog čoveka, on leži tamo jadan, go i izložen“, istakao je, prema časopisu Feniks .

Podijeli:

Tagovi:

Isus Hristos

Crkva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потонуо чамац са мигрантима, има мртвих

Svijet

Potonuo čamac sa migrantima, ima mrtvih

2 h

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

U Banjaluci vazduh vrlo nezdrav

2 h

2
Покушај убиства у Источном Сарајеву

Hronika

Pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

2 h

0
Општи бунт у Бањалуци због измјена Регулационог плана: Поднесено 700 примједби

Banja Luka

Opšti bunt u Banjaluci zbog izmjena Regulacionog plana: Podneseno 700 primjedbi

2 h

0

Više iz rubrike

Потонуо чамац са мигрантима, има мртвих

Svijet

Potonuo čamac sa migrantima, ima mrtvih

2 h

0
Управо је објављена скривена порука Кремља

Svijet

Upravo je objavljena skrivena poruka Kremlja

3 h

0
Активиран план за заштиту бескућника у Паризу због хладноће

Svijet

Aktiviran plan za zaštitu beskućnika u Parizu zbog hladnoće

3 h

0
Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина

Svijet

Pogledajte lice Zelenskog kada je Tramp hvalio Putina

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner