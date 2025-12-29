Logo
Large banner

Aktiviran plan za zaštitu beskućnika u Parizu zbog hladnoće

29.12.2025

09:08

Komentari:

0
Активиран план за заштиту бескућника у Паризу због хладноће
Foto: Pixabay

Plan za zaštitu beskućnika zbog hladnog vremena aktiviran je u Parizu, zbog prognoze vremena koja predviđa da temperature mogu da padnu ispod nule noću, a da ne pređu četiri stepena Celzijusa tokom dana, prenosi "Figaro".

Ovaj plan uključuje povećanje broja skloništa za dnevni boravak i smještaj za hitne slučajeve preko noći.

Zbog veoma niskih temperatura posljednjih nekoliko dana, kancelarija gradonačelnika Pariza pozvala je prefekturu da u nedelju 28. decembra, aktivira plan za vanredne situacije u glavnom gradu Francuske "bez odlaganja", upozoravajući na "dramatičnu" situaciju sa kojom se suočava nekoliko hiljada beskućnika.

Prefektura Pariza je u saopštenju navela da će, pored već postojećih kapaciteta za smještaj, "biti obezbijeđeno 300 dodatnih mjesta koja će biti otvorena cijeli zimski period u Parizu", kao i 200 novih mjesta koja će biti na raspolaganju narednih dana.

Podijeli:

Tagovi:

hladnoća

Pariz

beskućnici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина

Svijet

Pogledajte lice Zelenskog kada je Tramp hvalio Putina

4 h

0
Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

Svijet

Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

4 h

0
Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

Svijet

Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

4 h

0
Кинези подијелили снимак почетка војне вјежбе која је дубоко узнемирила Тајван, окружиће га с три стране

Svijet

Kinezi podijelili snimak početka vojne vježbe koja je duboko uznemirila Tajvan, okružiće ga s tri strane

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner