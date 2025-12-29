Aktiviran plan za zaštitu beskućnika u Parizu zbog hladnoće

Plan za zaštitu beskućnika zbog hladnog vremena aktiviran je u Parizu, zbog prognoze vremena koja predviđa da temperature mogu da padnu ispod nule noću, a da ne pređu četiri stepena Celzijusa tokom dana, prenosi "Figaro".

Ovaj plan uključuje povećanje broja skloništa za dnevni boravak i smještaj za hitne slučajeve preko noći.

Zbog veoma niskih temperatura posljednjih nekoliko dana, kancelarija gradonačelnika Pariza pozvala je prefekturu da u nedelju 28. decembra, aktivira plan za vanredne situacije u glavnom gradu Francuske "bez odlaganja", upozoravajući na "dramatičnu" situaciju sa kojom se suočava nekoliko hiljada beskućnika.

Prefektura Pariza je u saopštenju navela da će, pored već postojećih kapaciteta za smještaj, "biti obezbijeđeno 300 dodatnih mjesta koja će biti otvorena cijeli zimski period u Parizu", kao i 200 novih mjesta koja će biti na raspolaganju narednih dana.