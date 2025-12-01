Logo

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

Izvor:

Tanjug

01.12.2025

22:54

Komentari:

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Nepoznate osobe ukrale su 20.000 metaka vojne municije koja pripada Njemačkim oružanim snagama (Bundesver), iz kamiona civilne transportne kompanije koji je bio ostavljen preko noći na neobezbeđenom parkingu u saveznoj državi Saksonija-Anhalt.

Ministarstvo odbrane je potvrdilo za Špigel da je vozač civilne transportne kompanije, koju su oružane snage angažovale za prevoz municije, parkirao kamion natovaren municijom njemačkih oružanih snaga na neobezbeđenom parkingu u industrijskoj zoni blizu blizu Burga, a zatim je odlučio da prespava u hotelu, dok je teret ostavljen bez nadzora.

Филмска пљачка у Италији

Svijet

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

Preliminarni podaci istrage ukazuju da su nepoznate osobe tokom noći otvorile tovarni prostor kamiona i ukrale nekoliko sanduka sa municijom koji su pripadali oružanim snagama, a krađa je otkrivena tek kada je vozač stigao sledećeg dana da isporuči robu u obližnju kasarnu. Početna procjena je pokazala da je ukradeno približno 10.000 metaka bojeve municije za pištolje, 9.900 metaka manevarske municije za jurišne puške, i takozvane dimne bombe.

"Krađu shvatamo veoma ozbiljno, jer takva municija ne sme da padne u pogrešne ruke", rekao je portparol Ministarstva odbrane.

звицер

Svijet

Brazilska policija upala u tajno skrovište Kavčana: Evo šta su zatekli

Izvori iz Bundesvera, koji krađu istražuje zajedno sa lokalnom policijom, rekli su da je slučajna pljačka malo verovatna i da postoji mogućnost da je transport municije primjećen i da su počinioci iz kamiona ukrali municiju kada se vozač neplanirano zaustavio u Burgu.

Podijeli:

Tag:

municija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

Svijet

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

23 min

0
Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

Zanimljivosti

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

24 min

0
Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Hronika

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

29 min

0
Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

Svijet

Brazilska policija upala u tajno skrovište Kavčana: Evo šta su zatekli

35 min

0

Više iz rubrike

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

Svijet

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

23 min

0
Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

Svijet

Brazilska policija upala u tajno skrovište Kavčana: Evo šta su zatekli

35 min

0
Ово је град у којем је забрањено имати мачку и умријети

Svijet

Ovo je grad u kojem je zabranjeno imati mačku i umrijeti

41 min

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Brajan Volš: Moja žena je imala bliskog prijatelja u Vašingtonu

44 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner