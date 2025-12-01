Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

Nepoznate osobe ukrale su 20.000 metaka vojne municije koja pripada Njemačkim oružanim snagama (Bundesver), iz kamiona civilne transportne kompanije koji je bio ostavljen preko noći na neobezbeđenom parkingu u saveznoj državi Saksonija-Anhalt.

Ministarstvo odbrane je potvrdilo za Špigel da je vozač civilne transportne kompanije, koju su oružane snage angažovale za prevoz municije, parkirao kamion natovaren municijom njemačkih oružanih snaga na neobezbeđenom parkingu u industrijskoj zoni blizu blizu Burga, a zatim je odlučio da prespava u hotelu, dok je teret ostavljen bez nadzora.

Preliminarni podaci istrage ukazuju da su nepoznate osobe tokom noći otvorile tovarni prostor kamiona i ukrale nekoliko sanduka sa municijom koji su pripadali oružanim snagama, a krađa je otkrivena tek kada je vozač stigao sledećeg dana da isporuči robu u obližnju kasarnu. Početna procjena je pokazala da je ukradeno približno 10.000 metaka bojeve municije za pištolje, 9.900 metaka manevarske municije za jurišne puške, i takozvane dimne bombe.

"Krađu shvatamo veoma ozbiljno, jer takva municija ne sme da padne u pogrešne ruke", rekao je portparol Ministarstva odbrane.

Izvori iz Bundesvera, koji krađu istražuje zajedno sa lokalnom policijom, rekli su da je slučajna pljačka malo verovatna i da postoji mogućnost da je transport municije primjećen i da su počinioci iz kamiona ukrali municiju kada se vozač neplanirano zaustavio u Burgu.