Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

Izvor:
Tanjug
01.12.2025
22:54
Nepoznate osobe ukrale su 20.000 metaka vojne municije koja pripada Njemačkim oružanim snagama (Bundesver), iz kamiona civilne transportne kompanije koji je bio ostavljen preko noći na neobezbeđenom parkingu u saveznoj državi Saksonija-Anhalt.
Ministarstvo odbrane je potvrdilo za Špigel da je vozač civilne transportne kompanije, koju su oružane snage angažovale za prevoz municije, parkirao kamion natovaren municijom njemačkih oružanih snaga na neobezbeđenom parkingu u industrijskoj zoni blizu blizu Burga, a zatim je odlučio da prespava u hotelu, dok je teret ostavljen bez nadzora.
Preliminarni podaci istrage ukazuju da su nepoznate osobe tokom noći otvorile tovarni prostor kamiona i ukrale nekoliko sanduka sa municijom koji su pripadali oružanim snagama, a krađa je otkrivena tek kada je vozač stigao sledećeg dana da isporuči robu u obližnju kasarnu. Početna procjena je pokazala da je ukradeno približno 10.000 metaka bojeve municije za pištolje, 9.900 metaka manevarske municije za jurišne puške, i takozvane dimne bombe.
"Krađu shvatamo veoma ozbiljno, jer takva municija ne sme da padne u pogrešne ruke", rekao je portparol Ministarstva odbrane.
Izvori iz Bundesvera, koji krađu istražuje zajedno sa lokalnom policijom, rekli su da je slučajna pljačka malo verovatna i da postoji mogućnost da je transport municije primjećen i da su počinioci iz kamiona ukrali municiju kada se vozač neplanirano zaustavio u Burgu.
