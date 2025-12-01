Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

Prava filmska pljačka odigrala se jutros u Kalabriji, u Italiji, gdje je organizovana banda u tunelu na autoputu A2 izvela napad na blindirano vozilo.

Uz zvuke pucnjave, zapaljene automobile postavljene kao barikade i asfalt prekriven ekserima, razbojnici su uspjeli da se dočepaju plijena od čak dva miliona evra. Ipak, slavlje kriminalaca, za koje se sumnja da su povezani sa ozloglašenom 'Ndrangetom, kratko je trajalo dobar dio novca progutala je vatra koju su sami podmetnuli.

Prema prvim procjenama, plijen pljačke koja se dogodila jutros oko 6.30, iznosi oko 2 miliona evra.

Kako se saznaje, tokom napada banditi su ispalili nekoliko hitaca iz pištolja, ali povrijeđenih na svu sreću nema. Na lice mjesta, zajedno sa vatrogascima, izašla je policija koja je odmah pokrenula istragu.

Na internetu su objavljeni i snimci koji prikazuju zapaljena vozila na ulazu u tunel gdje se incident dogodio.

Prema dostupnim informacijama, dobar dio od dva miliona evra koje je prevozio napadnuti kombi je izgorio. Požar dva automobila kojima su banditi blokirali sjevernu traku bivšeg autoputa Salerno-Ređo Kalabrija, zahvatio je i vozilo za prevoz novca, koje je oštećeno plamenom.