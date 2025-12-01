Logo

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

01.12.2025

22:51

Komentari:

0
Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра
Foto: Printscreen/X

Prava filmska pljačka odigrala se jutros u Kalabriji, u Italiji, gdje je organizovana banda u tunelu na autoputu A2 izvela napad na blindirano vozilo.

Uz zvuke pucnjave, zapaljene automobile postavljene kao barikade i asfalt prekriven ekserima, razbojnici su uspjeli da se dočepaju plijena od čak dva miliona evra. Ipak, slavlje kriminalaca, za koje se sumnja da su povezani sa ozloglašenom 'Ndrangetom, kratko je trajalo dobar dio novca progutala je vatra koju su sami podmetnuli.

Prema prvim procjenama, plijen pljačke koja se dogodila jutros oko 6.30, iznosi oko 2 miliona evra.

Kako se saznaje, tokom napada banditi su ispalili nekoliko hitaca iz pištolja, ali povrijeđenih na svu sreću nema. Na lice mjesta, zajedno sa vatrogascima, izašla je policija koja je odmah pokrenula istragu.

hitna pomoc

Hronika

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Na internetu su objavljeni i snimci koji prikazuju zapaljena vozila na ulazu u tunel gdje se incident dogodio.

Prema dostupnim informacijama, dobar dio od dva miliona evra koje je prevozio napadnuti kombi je izgorio. Požar dva automobila kojima su banditi blokirali sjevernu traku bivšeg autoputa Salerno-Ređo Kalabrija, zahvatio je i vozilo za prevoz novca, koje je oštećeno plamenom.

Podijeli:

Tagovi:

Italija

pljačka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

Svijet

Brazilska policija upala u tajno skrovište Kavčana: Evo šta su zatekli

34 min

0
Ово је град у којем је забрањено имати мачку и умријети

Svijet

Ovo je grad u kojem je zabranjeno imati mačku i umrijeti

40 min

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Brajan Volš: Moja žena je imala bliskog prijatelja u Vašingtonu

43 min

0
Маћеха и отац убили кћерку (4), па раскомадали тијело

Svijet

Maćeha i otac ubili kćerku (4), pa raskomadali tijelo

59 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner