Sutra se slavi Sveti Alimpije: Evo koje običaje treba ispoštovati

Telegraf

08.12.2025

22:33

Сутра се слави Свети Алимпије: Ево које обичаје треба испоштовати

Sveti Alimpije Stolpnik jedan je od onih svetaca koje srpska tradicija neprekidno čuva i prenosi.

Rođen oko 522. godine u Andrijanopolju, današnjem Jedrenu u Paflagoniji, već kao djete pokazivao je izuzetnu posvećenost vjeri. Kao đakon služio je episkopu Teodoru i stekao veliko poštovanje, ali je u srcu nosio potrebu za tihim, usamljeničkim životom.

Život u samoći i predanju

Zbog toga se povukao na grčko groblje koje je narod izbjegavao zbog glasina o demonskim pojavama. Upravo tu, na mjestu gdje drugi nisu smjeli ni da priđu, Alimpije je našao svoju misiju. Molitva, post i tišina bili su njegov put, a vjerovalo se da mu je Bog dao dar iscjeljenja.

Prema predanju, Sveti Alimpije je živio 120 godina i upokojio se 640. godine, u vrijeme cara Iraklija.

Svijet

Japan: Povrijeđene najmanje 23 osobe u snažnom zemljotresu

Njegove mošti čuvaju se u Kutlumuškom manastiru na Svetoj Gori, a posebno poštovanje pridaje se njegovoj glavi, koja se smatra čudesnom relikvijom. Freske sa njegovim likom nalaze se u brojnim pravoslavnim hramovima, među kojima je i Pećka patrijaršija. Uvršten je među tri velika stolpnika, zajedno sa Simeonom i Danilom.

Narodni običaji i zabrane na njegov dan

U narodu je ostala i legenda da je Sveti Alimpije pregazio kugu i spriječio njeno dalje širenje, pa se vjeruje da je snažan zaštitnik od bolesti. Uz to, smatra se čuvarem stoke. Zbog toga se na njegov dan stoka ne upreže, a postoji i posebno pravilo vezano za trpezu.

Na dan Svetog Alimpija ne jede se teletina, junetina niti bilo kakvo kravlje meso. Ovaj običaj se poštuje u mnogim krajevima Srbije, jer se vjeruje da se tako čuva zdravlje doma i obezbjeđuje blagostanje stoke tokom cijele godine.

Običaji vezani za Svetog Alimpija prenose se generacijama, a njegov dan podsjeća na skromnost, mir i vjeru da se zaštita ponekad krije u najjednostavnijim gestovima poštovanja tradicije.

(telegraf)

svetac

Sveti Alimpije Stolpnik

