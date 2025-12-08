Logo
„Srbi za Srbe“ prikupili sredstva za kupovinu kuće četvoročlanoj porodici

08.12.2025

20:52

„Срби за Србе“ прикупили средства за куповину куће четворочланој породици
Foto: Srbi za Srbe

Na donatorskoj večeri na Jahorini u organizaciji Humanitarne organizacije „Srbi za Srbe“ prikupljeno je 130.000 KM za kupovinu kuće porodici Danojlić sa Pala koja ima četvoro djece.

„Jedan od najljepših dijelova večeri bila je humanitarna aukcija, koja je premašila sva naša očekivanja i znatno doprinijela ukupno prikupljenim sredstvima sa dodatnih 24.000 evra“, saopšteno je iz Humanitarne organizacije „Srbi za Srbe“.

Licitirani su dresovi košarkaških klubova „Partizan“ i „Crvena zvezda“, košarkaška lopta sa potpisima reprezentativaca Srbije, prepis „Miroslavljevog jevanđelja“ kaligrafa Dušana Mišića, komplet knjiga Matije Bećkovića i umjetnička slika „I bi svjetlost“, autora Anđele Šaponjić.

U saopštenju se dodaje da je najveći iznos dobijen prodajom prepisa stranice „Miroslavljevog jevanđelja“ koji je prodat za 10.000 evra Siniši Luburi, dok su i drugi predmeti — uključujući sportsku opremu, umjetničke predmete i književna izdanja — prodati za impresivne iznose, što je dodatno potvrdilo veliko srce i humanost učesnika.

„Prvo donatorsko veče u Istočnom Sarajevu pokazalo je snagu rodoljublja i humanosti. Prikupljanjem sredstava za kupovinu kuće porodici Danojlić napravljen je veliki korak u misiji pomoći socijalno ugroženim porodicama širom Republike Srpske“, navedeno je u saopštenju.

Donatorsko veče je upriličeno 4. decembra na Jahorini.

