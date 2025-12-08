Logo
Pronađena olupina raskošnog broda iz drevnog Egipta

SRNA

08.12.2025

21:20

Пронађена олупина раскошног брода из древног Египта

Tim arheologa otkrio je kod obala Aleksandrije olupinu raskošnog broda iz doba drevnog Egipta koji odgovara opisu grčkog istoričara iz prvog vijeka.

Otkriveni brod dug je 35 metara, a bio je konstruisan tako da može da nosi centralni paviljon sa luksuzno ukrašenom kabinom.

Tim arheologa iz Evropskog instituta za podvodnu arheologiju, pod vođstvom profesora sa Univerziteta Oksford Frenka Godija, pronašao je brod u vodama kod potopljenog ostrva Antirodos, koje je bilo dio drevne luke u Aleksandriji.

"Ovo je izuzetno uzbudljivo pošto je takav brod prvi put otkriven u Egiptu. Ova plovila pominju razni antički autori, predstavljena su i na nekim mozaicima, ali su najčešće bili mnogo manji", kaže Godio.

On je naveo da će olupina broda ostati na dnu mora i da će se poštovati propisi Uneska jer ta organizacija smatra da je ovakve ostatke bolje ostaviti pod vodom.

Раскид свађа

Zanimljivosti

5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

Zvaničnik Instituta Demijen Robinson izjavio je da ovakva vrsta broda nikada prije nije pronađena.

Grčki istoričar iz prvog vijeka Strabo posjetio je taj grad i opisao luksuzne brodove poput ovog, navodeći da su bili namijenjeni za izlete pripadnika dvora, kao i za grupe ljudi koji su iz Aleksandrije putovali na različite svetkovine, prenosi "Gardijan".

Kako je istoričar opisao, ovi brodovi bili su puni ljudi i danju i noću, a na njima se svirala muzika i neograničeno se plesalo.

