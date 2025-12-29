Logo
Kovačević: Nedopustivo da pola Banjaluke na minus šest stepeni nema grijanje

SRNA

29.12.2025

08:59

1
Nedopustivo je da pola Banjaluke dva dana pred doček Nove godine, na minus šest stepeni, nema grijanje, poručio je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

- Uzgred, umjesto što skuplja "politički otpad" širom Republike, bilo bi dobro da gradonačelnik pokupi i komunalni otpad po Banjaluci. Ali, on je očigledno Banjaluku već zaboravio - napisao je Kovačević na Iks-u.

Banja Luka

Eko toplane: Bez grijanja nekoliko banjalučkih naselja zbog kvara na vrelovodu

Radovan Kovačević

