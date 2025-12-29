Kovačević: Nedopustivo da pola Banjaluke na minus šest stepeni nema grijanje

Nedopustivo je da pola Banjaluke dva dana pred doček Nove godine, na minus šest stepeni, nema grijanje.



Uzgred, umjesto što skuplja "politički otpad" širom Republike, bilo bi dobro da gradonačelnik pokupi i komunalni otpad po Banjaluci.



Ali, on je očigledno Banjaluku već zaboravio.