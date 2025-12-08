KKI Vrbas završio polusezonu pobjedom i najavio velike ambicije

Njihova najveća snaga ne mjeri se rezultatom, već radom i upornošću uprkos svakodnevnim izazovima sa kojima se nose. U klubu kažu da su im sport i zajedništvo donijeli novu životnu energiju, samopouzdanje i prijateljstva koja traju.

U Vrbasu ističu da su prezadovoljni uslovima koje imaju. Košarka u kolicima je izrazito skup sport, očekuju da institucije u narednom periodu pokažu više razumijevanja i pomognu da se klub i dalje razvija i raste.

Jedan od noviteta je i saradnja sa bratskim klubom iz Rusije, "Krila Barse". Zahvaljujući toj podršci, Vrbas sada ima na raspolaganju i pet njihovih igrača, što ekipi donosi dodatnu širinu, iskustvo i kvalitet na parketu.

Iz Vrbasa poručuju da su im želje jasne, da se šampionski pehar NLB lige vrati u Banjaluku.

Naredni izazov očekuje ih 20. decembra. kada će u okviru NLB Lige odigrati dva meča Zgrebu.

Opširnije u video prilogu......