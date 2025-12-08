Logo
Large banner

KKI Vrbas završio polusezonu pobjedom i najavio velike ambicije

Izvor:

ATV

08.12.2025

21:07

Komentari:

0
ККИ Врбас завршио полусезону побједом и најавио велике амбиције
Foto: ATV

Njihova najveća snaga ne mjeri se rezultatom, već radom i upornošću uprkos svakodnevnim izazovima sa kojima se nose. U klubu kažu da su im sport i zajedništvo donijeli novu životnu energiju, samopouzdanje i prijateljstva koja traju.

U Vrbasu ističu da su prezadovoljni uslovima koje imaju. Košarka u kolicima je izrazito skup sport, očekuju da institucije u narednom periodu pokažu više razumijevanja i pomognu da se klub i dalje razvija i raste.

Jedan od noviteta je i saradnja sa bratskim klubom iz Rusije, "Krila Barse". Zahvaljujući toj podršci, Vrbas sada ima na raspolaganju i pet njihovih igrača, što ekipi donosi dodatnu širinu, iskustvo i kvalitet na parketu.

Iz Vrbasa poručuju da su im želje jasne, da se šampionski pehar NLB lige vrati u Banjaluku.

Naredni izazov očekuje ih 20. decembra. kada će u okviru NLB Lige odigrati dva meča Zgrebu.

Opširnije u video prilogu......

Podijeli:

Tagovi:

Košarka

KKI Vrbas

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кошаркашки тренер

Košarka

Ko je Mirko Ocokoljić, novi trener Partizana?

6 h

0
Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

Košarka

Jokić oborio rekord Majkla Džordana

13 h

0
Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

Košarka

Pogledajte Jokićevo dodavanje preko cijelog terena

13 h

0
Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

Košarka

Luka Šamanić za ATV: Zenit iznad evroligaša

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

20

Pronađena olupina raskošnog broda iz drevnog Egipta

21

19

Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

21

16

5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

21

12

Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

21

10

Dubai slavio u Laktašima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner