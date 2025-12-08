Ko je Mirko Ocokoljić, novi trener Partizana?

Diskretan, miran, radan - nikad nije želio da se gura u prvi plan, ali je uvijek bio tu gdje se ozbiljna košarka stvara. Danas, nakon odlaska Željka Obradovića, upravo je on taj koji je preuzeo Partizan i stao poziciju na koju ne smije da stane pa gotovo nijedan trener u evropskoj košarci. Dakle, dodajemo osobinama - hrabrost.

Rođen u Srbiji i odrastao u domaćem košarkaškom sistemu, Ocokoljić je prvo izgradio solidnu igračku karijeru. Nosio je dresove Železničara, Borca iz Čačka, OKK Beograda, a zatim se vinuo i u inostranstvo, igrajući za klubove poput Banvita i rumunskog Asesofta. Bio je solidan igrač..

Košarka Navijači Partizana izviždali svoje igrače i poslali poruku - VIDEO

Poslije završetka igračke karijere, nije napustio košarku. Naprotiv, vrlo brzo je prešao u stručne vode i počeo da gradi reputaciju jednog od najpedantnijih i najdoslednijih pomoćnih trenera u regionu.

Njegov rad uskoro ga je odveo van Srbije u Francusku i Ukrajinu. Bio je dio stručnih štabova velikih projekata, prvo u Monaku gdje je radio u vreme kada je klub osvajao trofeje, rastao u evropskog giganta i ulazio u Evroligu. Prošao je i kroz ASVEL, kao i kroz ukrajinski Azovmaš.

Ocokoljićevo ime decenijama je bilo povezano sa radom "iz sijenke" – analitikom, pripremom utakmica, individualnim radom sa igračima, besprekornom organizacijom. Zato nimalo nije čudno što se i u Srbiji, daleko od reflektora, afirmisao kroz Udruženje košarkaških trenera Srbije, gdje je godinama bio generalni sekretar i jedan od ljudi koji su aktivno gradili domaći trenerski sistem.

Košarka Otkriveno gdje Željko Obradović planira da ide nakon ostavke u Partizanu

U Partizan je stigao kao dio stručnog štaba Željka Obradovića skroman, tih, ali vrlo cijenjen među kolegama. Kada je Obradović napustio crno-bijele, upravo je Ocokoljić bio čovek kojem je klub poverio tim u najosjetljivijem trenutku. Bez pompe, bez velikih riječi, prihvatio je ulogu privremenog šefa struke - dokazao da je vojnik kluba. Jasno je stavio do znanja da zna gde je došao i kolika je odgovornost pred njim.

Na prvim konferencijama govorio je jednostavno i direktno o radu, disciplini, povratku fokusa i želji da ekipa ponovo igra onako kako Partizan mora da igra borbeno, organizovano, sa identitetom.

Kada na sve dodamo ogromnu ljubav prema Partizanu i to od školskih dana... Čini se, pravi čovjek za najteže moguće mjesto.

(Kurir)