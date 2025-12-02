Logo
"Željko Obradović će se obratiti javnosti?"

Agencije

02.12.2025

09:42

Nekadašnji košarkaš Partizana Slađan Stojković izjavio je da ima pouzdane informacije da će se Željko Obradović danas obratiti javnosti.

U subotu popodne pojavila se konačna informacija u vidu zvaničnog saopštenja KK Partizan da je Željko Obradović odbio da ostane na klupi crno-bijelih, poslije neopozive ostavke koju je podnio prošle srijede poslije poraza od Panatinaikosa u Evroligi.

Slađan Stojković, bivši košarkaš Partizana, bio je gost emisije „Super indirektno kod Popa i Milana“, gdje je poručio da smatra da Željkov odlazak još nije konačan.

„Ja mislim da to još nije definitivno. To je dobro za sve nas koji navijamo za Partizan. Rasplet će tek da uslijedi, to su informacije koje ja imam i očekujemo sutrašnji dan (utorak), da se Željko, vjerovatno, obrati“, izjavio je Stojković na gostovanju kod „Popa i Milana“ u emisiji „Super indirektno“.

Uslijedilo je pitanje jednog od voditelja, Milana Kalinića, da li su i u kojoj mjeri te informacije pouzdane:

„Pa, pouzdane su (smijeh). Pouzdane su, ne mogu da pričam. Mislim da će se u utorak znati dosta toga i da će biti riješeno““, odgovorio je Stojković.

Navijači Partizana tražili su od Željka Obradovića da se oglasi i da iznese u javnost prave razloge za takvu odluku, koju oni već danima odbijaju da prihvate.

Podsjetimo, u subotu u popodnevnim satima razbijena su dva stakla na „Maloj areni“ gdje je ekipa trebalo da održi prvi trening bez Obradovića.

Tada se više stotina navijača okupilo ispred „Beogradske arene“ u želji da dobije više informacija od ljudi iz kluba.

Pred njih je izašao kapiten Vanja Marinković, koji je ispred svih igrača poručio da ni oni ne znaju šta se zaista dešava, ali da će dati sve od sebe i tijelo i krv za Partizan, tamo gdje je najvažnije – na terenu.

Ostaje da se vidi da li Slađan Stojković zaista ima pouzdane informacije da će se Obradović oglasiti tokom utorka.

