Da li se smiju ostaviti lampice na jelci upaljene cijelu noć?

08.12.2025

20:31

Новогодишња јелка лампице украси
Foto: Jeswin Thomas/Pexels

Da li treba ostaviti lampice na jelci upaljene cijelu noć ili ih isključivati svake večeri? Ovo je pitanje koje mnogi vlasnici kuća postavljaju tokom praznika, jer nije lako odrediti šta je najbolje.

Bilo da želite da jelka svijetli cijelu noć kako biste maksimizovali prazničnu atmosferu u domu ili razmišljate koliko novca možete uštedjeti isključivanjem lampica, objasnili smo šta je praktičnije i sigurnije.

Konsultovali smo i stručnjake za energiju, koji objašnjavaju koliko novca možete uštedjeti isključivanjem lampica i zašto je bolje zamijeniti stare lampice modernim LED varijantama, piše TheSpruce.

Јелка

Savjeti

Gdje je pravo mjesto za jelku u domu?

Mogu li lampice na jelci ostati upaljene cijelu noć?

Iako možete ostaviti lampice upaljene cijelu noć, to nije najsigurnija opcija. Isključivanje lampica štedi energiju i smanjuje račun za struju.

Dr Naim Tarner-Bandele, inženjer energetskih sistema, upozorava:

Ostavljanje lampica uključeno duže vreme može izazvati električne probleme i rizik od požara, prenosi Lepa i Srećna.

LED lampice su sigurnije od klasičnih, ali i dalje mogu da se pregriju ili oštete zbog lošeg kabliranja ili spoljnog oštećenja.

U najgorem slučaju, stare ili oštećene lampice mogu postati opasnost po vašu kuću.

Rizik od ostavljanja lampica uključeno

Mark Halberg (Mark Halberg), stručnjak za elektro bezbjednost, savetuje: isključite lampice dok spavate ili niste kod kuće.

Rizik je mali kod novih lampica, ali je veći kod starih lampica, suve jelke i preopterećenih utičnica.

Ostavljanje lampica upaljenih 24/7 tokom praznika može dovesti do pregrijavanja, oštećenja i drugih problema, pa i požara.

