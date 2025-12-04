Dobro pogledajte stare ukrase za jelku: Neki danas vrijede i do 1.000 evra

Jedna od najljepših aktivnosti vezanih za novogodišnje praznike svakako je kićenje jelke, simbola blagostanja i sreće koji unosi toplinu u hladne zimske dane i harmoniju u naš dom. Važna stavka su, naravno, i ukrasi. Ako su starijeg datuma, onda su i mnogo više od običnih ornamenata jer u nama bude posebne emocije, uspomene na davne dane i drage ljude. A ako u privatnoj kolekciji posjedujete i ove raritete, mogli biste fino da zaradite...

Ukrasi za jelku često se nasljeđuju. S koljena na koljeno, što se kaže. Danas se ti dekorativni predmeti izrađuju u svim mogućim oblicima i sve što zamislite može da postane stvarnost, ali i u ovom slučaju postoje neke stvari od sentimentalne vrijednosti koje s razlogom brižljivo čuvamo.

Možda je to kugla sa lijepim aplikacijama i šarama, koju je, prije ko zna koliko decenija, napravio vješt majstor, a naša baka je ugledala u izlogu i pomislila da bi bila savršen ukras za božićno drvo... Od tada je stalni član familije, koji na svjetlost dana izlazi u decembru, kada obično kitimo jelku.

Tako je kutija sa ukrasima postala pravo porodično blago, koje se s godinama dopunjavalo raznobojnim kuglicama, lampicama i ostalim sitnicama. Neki od tih predmeta mogli bi da imaju još vrijednosti osim sentimentalne. Provjerite svoju kolekciju, možda se baš u njoj nalaze ova kugla njemačke izrade, figura Belšnikela ili svijetleće kočije lampice iz limitirane "Pepeljuga" edicije...

Ako ovih dana krstarite platformom eBay, velika je vjerovatnoća da ste negdje ugledali i oglase za prodaju raritetnih njemačkih kugli različitih veličina, Antique German Kugel, izrađenih početkom ili sredinom prošlog vijeka, čiji vlasnici traže 300, 600, 800, pa i 1.000 evra. Njihov glamurozni metalni izgled potiče od ogledala u unutrašnjem djelu, svojevrsnog pogleda u prošlost, koji budi nostalgiju.

Zamislite neki bijeli Božić, kuće okovane snijegom skoro do krova, blagu svjetlost koja dopire iz kamina ili svijeća i reflektuje se na tim savršenim primjercima davno nestalog zanata... "Sa njihovom finom patinom ostali ukrasi se ne mogu mjeriti", kaže Krejg MekManus, kolekcionar koji posjeduje oko 400 njemačkih kugli, ili kugela, da ih nazovemo originalnim imenom.

Na cijeni je i figura Djeda Mraza Belšnikela, bića iz germanskog folklora koje donosi božićne poklone. Mitska kreatura (koju ne treba miješati sa Krampusom jer je ipak u ljudskom obličju), odjevena je u krzno i posjećuje djecu tokom praznika. Ako nisu bila dobra, u čarapama će, umjesto darova, zateći ugalj.

Ovi ukrasi za jelku i danas se prave, a najvrjedniji su primjerci iz 19. vijeka, čija cijena na najvećim aukcijskim internet platformama čija cijena premašuje 1.000 evra. Najmanje figure, dugačke jedva kao prst, vrijede oko 300 evra.

Pedesetih i šezdesetih godina, u Zapadnoj Evropi bile su veoma popularne "šljašteće" jelke sa granama od aluminijumskih iglica. Provjerite na tavanu, možda u nekoj staroj, prašnjavoj kutiji imate baš takav raritet... U zavisnosti od stanja i visine, koštaju od 300 do 700 evra, a pasionirani kolekcionari ne žale da plate i više.

Izbor svjetlosnih ukrasa danas je zaista ogroman, ima ih u svim bojama i oblicima, ali "Vintage Cinderella Pifco Lights", retro lampice u obliku kočija iz bajke o Pepeljugi, stvarno su nešto posebno. Krasile su jelke u šestoj i sedmoj deceniji prošlog vijeka, a ako posjedujete neki primjerak, ako ste imali sreće da vam rodbina iz dijaspore pošalje baš takve, danas za njih možete dobiti i 500 evra, koliko traže na eBay platformi.

Unikatni ukrasi za jelku Panaura i Jevel Brite iz šezdesetih veliki su hit u kolekcionarskom svijetu. Lagane plastične "suze" raznih boja i diorame, trodimenzionalni modeli stvarnog ili fiktivnog prizora, i te kako su na cijeni – neke koštaju 80 evra, a neke i 200.