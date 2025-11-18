Dron išao ka Ukrajincu, zbog jednog pokreta operater ga poštedio

Izvor:
ATV
18.11.2025
06:38
Komentari:0
Ruska bespilotna letjelica (FPV) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) snimila je čovjeka kako se krsti dok hoda ulicom, a zatim je odletjela.
Ovo je objavio ratni dopisnik Jevgenij Podubni na Telegramu.
On je izvijestio da se incident dogodio u Grišinu, sjevernom predgrađu Krasnoarmejska (ukrajinski naziv za Pokrovsk).
"Pravoslavni krst je nepisani znak da ruski operater drona ima posla sa civilom. (...) Za Rusa, ovaj gest je mnogo više od običnog signala operateru drona. Razlika u postupcima naših vojnika i ukrajinskih oružanih snaga je kao provalija: ogromna je. Ruske trupe se ne bore protiv civila", napisao je Podubni.
Scena
Zamijenila Milomira Marića: Ovo je nova voditeljka Ćirilice
Podsjetimo, početkom novembra ukrajinski dron raznio je u Harkovskoj oblasti ženu koja je klečala i krstila se, a cijeli užasan trenutak zabilježen je na video-snimku koji je objavio ratni dopisnik Aleksandar Simonov na Telegramu.
WARNING: GRAPHIC— RT (@RT_com) November 4, 2025
HEARTBREAKING footage obtained by RT shows elderly woman KNEELING and praying desperately before Ukrainian drone
DESPITE that, it flies straight into her FACE — killing her brutally
She just wanted to cross to Russian positions https://t.co/FrgMuGPE4A pic.twitter.com/4I3NqAXHfY
Ekonomija
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
10 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu