Dron išao ka Ukrajincu, zbog jednog pokreta operater ga poštedio

Izvor:

ATV

18.11.2025

06:38

Komentari:

0
Оператер поштедио Украјинца јер се крстио
Foto: Screenshot

Ruska bespilotna letjelica (FPV) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) snimila je čovjeka kako se krsti dok hoda ulicom, a zatim je odletjela.

Ovo je objavio ratni dopisnik Jevgenij Podubni na Telegramu.

On je izvijestio da se incident dogodio u Grišinu, sjevernom predgrađu Krasnoarmejska (ukrajinski naziv za Pokrovsk).

"Pravoslavni krst je nepisani znak da ruski operater drona ima posla sa civilom. (...) Za Rusa, ovaj gest je mnogo više od običnog signala operateru drona. Razlika u postupcima naših vojnika i ukrajinskih oružanih snaga je kao provalija: ogromna je. Ruske trupe se ne bore protiv civila", napisao je Podubni.

Ана Стојадиновић

Scena

Zamijenila Milomira Marića: Ovo je nova voditeljka Ćirilice

Podsjetimo, početkom novembra ukrajinski dron raznio je u Harkovskoj oblasti ženu koja je klečala i krstila se, a cijeli užasan trenutak zabilježen je na video-snimku koji je objavio ratni dopisnik Aleksandar Simonov na Telegramu.

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
07

52

Bejbi bum: U Srpskoj rođena 31 beba

07

46

Pao snijeg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću

07

42

Ultimatum Zelenskom zbog korupcije

07

33

Počinje retrogradni Merkur u Strijelcu: Ovaj znak će se suočiti sa posebnim izazovima

07

33

Tramp šalje Nacionalnu gardu u Los Anđeles?

