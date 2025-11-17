Logo
Tramp: Ako bude potrebno poslaćemo nacionalnu gardu u Los Anđeles

Izvor:

SRNA

17.11.2025

22:37

Komentari:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će, ako bude potrebno, poslati trupe Nacionalne garde u Los Anđeles kako bi se osigurala bezbjednost grada tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine.

"Volim Los Anđeles. Ako žele pomoć tokom ovog perioda, volio bih da pošaljem Nacionalnu gardu ili koga god je potrebno da im pomogne", rekao je Tramp novinarima tokom događaja sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom u Ovalnom kabinetu.

U junu je Tramp započeo raspoređivanje specijalnih snaga u velike gradove radi borbe protiv kriminala.

Nacionalna garda SAD i druge snage raspoređene su u Los Anđeles, Vašington, Čikago, Memfis, Portland i San Francisko.

Međutim, ova praksa se često suočavala sa otporom okružnih sudija, koji su utvrdili da su postupci administracije Donalda Trampa nezakoniti.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine trebalo bi da se održi od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama. Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će učestvovati 48 nacionalnih reprezentacija i prvo koje će se održati u tri zemlje.

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
