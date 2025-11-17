Logo
Karan: Na izborima ćemo pobijediti neustavnost

Izvor:

SRNA

17.11.2025

22:19

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je večeras u Mrkonjić Gradu da pravo u BiH i Republici Srpskoj čini narodna volja i da će na predstojećim izborima biti pobijeđena neustavnost.

- Ovo je naša borba da poništimo odluku onoga ko to pravo nema i ko nije imao pravo da to nametne, uzurpatora koji je srušio sve principe jedne moderne države, a to su principi ustavnosti i zakonitosti do kojih Republika Srpska jako drži - izjavio je Karan uoči predizborne javne tribine.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Mrkonjić Grad mjesto pobjeda ove stranke, te da je zadovoljan prisustvom građana na tribini.

- Oduševljen sam činjenicom da se razumijemo i da smo zajedno i u ovom naporu, a Mrkonjić Grad će glasati za Sinišu Karana na ovim predsjedničkim izborima, kako bismo porazili Šmita - istakao je Dodik.

On je dodao da svaki glas koji ne ode za Karana, otići će za Šmita i političko Sarajevo.

- Zato pozivam sve da na predstojećim izborima glasaju za Sinišu Karana - rekao je Dodik.

Načelnik opštine Mrkonjić Grda Dragan Vođević pozvao je sugrađane da u nedjelju, 23. novembra, izađu na izbore i svoj glas daju za Sinišu Karana.

On je dodao da je izbor veoma lak, te da je potreban kontinuitet vlasti, da bi svi započeti projekti bili završeni, kako u Mrkonjić Gradu, tako i u Republici Srpskoj.

Vođević je poručio da se birajući Karana, bira mir, dostojanstvo i stabilnost Republike Srpske.

Zamjenik predsjednika Ujedinjene Srpske Siniša Vidović naglasio je da ova stranka od osnivanja stoji uz SNSD, kao i da čvrsto stoje uz Sinišu Karana koji je prijedlog za predsjednika Srpske čitave koalicije i Milorada Dodika.

Predizbornoj tribini SNSD-a u Sportskoj dvorani u Mrkonjić Gradu, između ostalih, prisustvovali su organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, predsjednik DNS-a Nenad Nešić, te veliki broj članova i simpatizera SNSD-a iz ove i susjednih opština.

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

