Detalji filmske pljačke u Novom Pazaru: Dva miliona evra nestalo u nekoliko minuta

U jednoj od najdrskijih pljački posljednjih godina na području Novog Pazara, maskirani razbojnici presreli su večeras specijalno vozilo za transport novca i, prema prvim procjenama, odneli oko dva miliona evra državnog novca, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.

Razbojništvo se dogodilo u mjestu Kućani, na regionalnom putu, gdje su napadači, prema prvim informacijama uz prijetnje oružjem prisilili vozače da napuste blindirano vozilo, nakon čega su se dali u bjekstvo.

Nedugo zatim, ukradeno vozilo je pronađeno zapaljeno u mjestu Jablanica, što navodi istražioce na sumnju da je riječ o dobro planiranoj i profesionalno izvedenoj akciji, sa ciljem uništavanja tragova.

Svijet Tramp: Ako bude potrebno poslaćemo nacionalnu gardu u Los Anđeles

Na terenu su angažovane ekipe policije iz Novog Pazara i Raške, koje obavljaju uviđaj, blokiraju šire područje i kontrolišu sve izlaze iz grada. Izvori bliski istrazi navode da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi, koja je imala precizne informacije o kretanju vozila i vremenu transporta. Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim radnicima obezbjeđenja.

Policija je započela pregled nadzornih kamera duž trase, a provjerava se i da li je napad imao unutrašnje pomagače. Ovo je jedna od najvećih pljački na području Raške u posljednjih deset godina, a javnost sa nestrpljenjem očekuje rezultate istrage, piše Telegraf.