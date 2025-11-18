Auto krenuo sam od sebe i napravio potpunu havariju

Nesvakidašnji snimak dolazi nam iz ruskog grada Ufa gdje je jedan automobil sam od sebe napravio potpunu havariju.

Naime, video prikazuje automobil koji stoji parkiran, a kojem ubrzo zatrepere svjetla.

Potom automobil kreće sam ni padinu, dok vlasnik pokušava da ga zaustavi. Naravno, u tome nije uspio te je automobil udario u druga vozila koja su bila parkirana u blizini.

Scena Zamijenila Milomira Marića: Ovo je nova voditeljka Ćirilice

Na društvenim mrežama, korisnici su saosjećali sa čovjekom.

Za sada nema informacija šta je tačno dovelo do samopokretanja automobila, ali se zna da je nastupila velika materijalna šteta.