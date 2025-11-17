Logo
Nova pravila: Vozači B kategorije će morati na dodatnu obuku

ATV

17.11.2025

15:46

1
Нова правила: Возачи Б категорије ће морати на додатну обуку

Vozači koji već posjeduju vozačku dozvolu B kategorije u državama članicama Evropske unije uskoro će morati da prođu dodatnu obuku, ukoliko te zemlje odluče da uvedu tu mjeru.

Cilj programa je da vozači steknu dodatne vještine bezbjedne vožnje i upravljanja težim vozilima, kao i da se omogući nadoknada nedostatka profesionalnih vozača u saobraćaju.

Prema novim pravilima EU o vozačkim dozvolama, svaka država članica sama odlučuje da li će zahtijevati posebnu obuku, polaganje ispita ili kombinaciju ta dva. Novina je da će vozači B kategorije moći da upravljaju vozilima težine do 4,25 tone, uključujući i kombinacije s prikolicama, bez potrebe za polaganjem skuplje C1 kategorije.

Ivica Kuzmanov iz Agencije za bezbjednost saobraćaja je rekao da mjere koje je Evropski parlament usvojio 21. oktobra imaju dva glavna cilja: povećanje bezbjednosti na putevima i ublažavanje hroničnog nedostatka profesionalnih vozača.

"Na godišnjem nivou u saobraćajnim nesrećama širom EU strada oko 20.000 ljudi. S druge strane, postoji dugogodišnji problem manjka profesionalnih vozača, ne samo u EU već i u Srbiji", istakao je Kuzmanov.

Dodao je da će nova mjera omogućiti vozačima da, bez sticanja sertifikata o profesionalnoj kompetentnosti, upravljaju vozilima i obavljaju transportne usluge. Drugi dio paketa mjera predviđa i snižavanje minimalne starosne granice za sticanje kategorija C, C+E i D sa 21 na 18 godina.

"Srbija je ovu mjeru usvojila prije dvije godine, a naš sistem sticanja profesionalnih vozačkih dozvola već funkcioniše više od godinu dana. Lica od 18 godina, čak i sa probnom dozvolom, mogu da upišu C kategoriju, a kasnije i D, uz obavezan sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti", naveo je Kuzmanov.

Kada je riječ o obuci za vozače B kategorije, predviđeno je sedam časova teorijske i sedam časova praktične obuke. Ovaj dio programa, kako kaže, ima za cilj da unaprijedi postojeće vještine vozača, tehnike upravljanja većim vozilima, procedure utovara i istovara, obezbjeđivanje tereta, kao i korišćenje tahografa.

"Vozila ove kategorije moraju biti opremljena tahografom, a vozači će imati propisano radno vrijeme, obavezne pauze i odmore", objašnjava Kuzmanov.

Govoreći o nedostatku profesionalnih vozača, on je ocijenio da nove mjere mogu djelimično da ublaže problem, naročito kod lakih dostavnih vozila, ali da neće u potpunosti riješiti manjak vozača teretnih kamiona i autobusa.

"Procene pokazuju da između 20.000 i 25.000 srpskih vozača trenutno radi u zemljama Evropske unije, dok nam isti broj nedostaje u Srbiji. Ključno pitanje je, zašto su otišli tamo, umjesto da ostanu ovdje", naglasio je Kuzmanov.

Proces osposobljavanja kandidata za vozače u Srbiji obuhvata teorijsku i praktičnu obuku, kao i polaganje vozačkog ispita. Sve dijelove procesa sprovode licencirani predavači, instruktori i ispitivači, a licenciranje nadzire Agencija za bezbjednost saobraćaja.

"Licenciranje je u potpunosti uređeno Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, a sistem funkcioniše od 2013. godine. Da bi neko stekao licencu za predavača ili ispitivača, mora da ispuni zakonom propisane uslove, prođe pripremnu nastavu i položi teorijski i praktični ispit", objašnjava Kuzmanov.

Instruktori vožnje, međutim, stiču zvanje kroz srednje stručno obrazovanje, bez dodatne obuke i provjere, što Kuzmanov vidi kao prostor za unapređenje.

"Instruktori su najvažnija karika u sistemu i potrebno je da se proces njihovog licenciranja unaprijedi kako bi kvalitet obuke bio još bolji", zaključio je on, prenosi "Euronjuz".

vozači

vožnja

Vozačka dozvola

Komentari (1)
