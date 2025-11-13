Oko 2.000 osoba sa oštećenjem sluha ima dozvolu za B kategoriju

U Srbiji oko 2.000 osoba sa oštećenjem sluha ima vozačku dozvolu, i ne postoji zakonska prepreka da te osobe polažu za B kategoriju, poručuju iz ABS.

Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači i Zakon o bezbjednosti saobraćaja su veoma precizni kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, među kojima su i osobe koje imaju oštećenje sluha, rekao je za Tanjug pomoćnik direktora ABS Mirko Koković.

''Oko 80 odsto informacija prikupljamo čulom vida, a kod osoba sa oštećenim sluhom je posebno razvijen periferni vid. Kada je u pitanju ljekarski pregled, poseban akcenat je na ljekarskom pregledu i da se uradi audiometrija'', kazao je Koković.

Dodao je da te osobe imaju obavezu da nose slušni aparat i da se to evidentira u vozačkoj dozvoli.

Naveo je i da osobe sa potpunim oštećenjem sluha mogu da dobiju vozačku dozvolu za B kategoriju, ali da mogu da upravljaju samo putničkim automobilom.

''Ono što za sada ne postoji u Srbiji je mogućnost da te osobe budu profesionalni vozači, odnosno vozači autobusa i kamiona. U većini evropskih zemalja ta mogućnost se prevazilazi tako što se unutar kabine postavljaju određene lampice. Tako da vjerujemo da će se to u narednom periodu razmotriti i kod nas'', rekao je Koković.

Dodatni oprez prema pješacima

On je ukazao da je među stradalima u saobraćaju oko 26 odsto pješaka, odnosno oko 130 stradalih na godišnjem nivou.

Takođe, apelovao je na vozače da pokažu dodatni oprez i da imaju u vidu da među pješacima koji neoprezno stupaju na kolovoz možda ima i osoba sa nekim vidom invaliditeta.

''Obaveza pješaka jeste da se prije stupanja na kolovoz uvjere da li mogu bezbjedno da pređu kolovoz, ali moramo uzeti u obzir da možda određena lica imaju tu vrstu hendikepa i da možda iz tog razloga postupaju drugačije nego što mi to očekujemo'', kazao je Koković.