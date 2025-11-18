Tragedija u BiH: Mladić poginuo tokom radova u šumi

Tokom radova u šumi iznad mjesta Želeća došlo je do tragedije u kojoj je smrtno stradao radnik S.Z., rođen 2001. godine u Brčkom.

Nakon prijema poziva Hitne medicinske pomoći i Policijske uprave Žepče, na teren je odmah upućeno 13 spasilaca Gorske službe spašavanja (GSS) Žepče. Spasioci su prvo osigurali lokaciju, a potom započeli pripreme za zahtjevan transport tijela do pristupačnog područja.

Po završetku policijskog uviđaja, transport tijela je započeo u 19:27 sati kroz strm i tehnički zahtjevan šumski teren. Zahvaljujući dobroj koordinaciji i stručno izvedenim procedurama, tijelo nastradalog predano je nadležnom pogrebnom preduzeću u 20:30 sati.

Akcija je završena u 21:00 sat, povratkom svih spasilaca u bazu. Još jednom je potvrđena visoka razina suradnje između GSS-a, Policijske uprave Žepče i Hitne medicinske pomoći Žepče.