Tragedija u BiH: Mladić poginuo tokom radova u šumi

Izvor:

Avaz

18.11.2025

07:23

Komentari:

0
Трагедија у БиХ: Младић погинуо током радова у шуми
Foto: GSS Žepče

Tokom radova u šumi iznad mjesta Želeća došlo je do tragedije u kojoj je smrtno stradao radnik S.Z., rođen 2001. godine u Brčkom.

Nakon prijema poziva Hitne medicinske pomoći i Policijske uprave Žepče, na teren je odmah upućeno 13 spasilaca Gorske službe spašavanja (GSS) Žepče. Spasioci su prvo osigurali lokaciju, a potom započeli pripreme za zahtjevan transport tijela do pristupačnog područja.

Најновија вијест

Region

Gori neboder Vjesnika u Zagrebu, snimci su dramatični

Po završetku policijskog uviđaja, transport tijela je započeo u 19:27 sati kroz strm i tehnički zahtjevan šumski teren. Zahvaljujući dobroj koordinaciji i stručno izvedenim procedurama, tijelo nastradalog predano je nadležnom pogrebnom preduzeću u 20:30 sati.

Akcija je završena u 21:00 sat, povratkom svih spasilaca u bazu. Još jednom je potvrđena visoka razina suradnje između GSS-a, Policijske uprave Žepče i Hitne medicinske pomoći Žepče.

