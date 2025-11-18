Usvojena američka rezolucija o Gazi

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju koju su sastavile Sjedinjene Američke Države u znak podrške mirovnom planu predsjednika SAD Donalda Trampa za Pojas Gaze.

UN su odobrile plan SAD kojim se ovlašćuju međunarodne stabilizacione snage u Gazi i potencijalni budući put do palestinske države, prenosi AP.

Trinaest od 15 članica Savjeta bezbjednosti UN glasalo je za dokument, dok su Rusija i Kina bile uzdržane, prenosi TASS.

Ranije danas, palestinska militantna grupa Hamas saopštila je, u svoje i u ime drugih palestinskih frakcija koje predvodi u Pojasu Gaze, da je rezolucija koju su Sjedinjene Američke Države podnijele Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija "opasna", i da predstavlja "pokušaj da se Pojas Gaze podvrgne međunarodnoj vlasti".

U saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael se navodi da palestinske frakcije odbacuju svaku klauzulu koja se odnosi na razoružanje Gaze ili narušavanje "prava palestinskog naroda na otpor".

Hamas je takođe odbacio svako strano vojno prisustvo u Pojasu Gaze, uz navode da bi to predstavljalo kršenje palestinskog suvereniteta.

"Svaka međunarodna snaga mora da bude direktno potčinjena UN i da radi u koordinaciji sa zvaničnim palestinskim institucijama", navodi se u saopštenju.

Hamas je isključio učešće izraelskih trupa u snagama UN.

Sveobuhvatni plan prekida vatre u Gazi predsjednika SAD Donalda Trampa predviđa da o bezbjednosti u Gazi brinu Međunarodne stabilizacione snage, dok je uprava povjerena palestinskoj administraciji, koju će nadgledati Odbor za mir kojim predsedava Tramp.

Prema mirovnom planu, Gaza treba da bude demilitarizovana i obnovljena, iako je Hamas do sada odbijao da se složi oko pitanja demilitarizacije.

