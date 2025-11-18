Logo
Usvojena američka rezolucija o Gazi

Izvor:

B92

18.11.2025

07:08

Komentari:

0
Сједница Савјета безбједности УН
Foto: Tanjug/AP/Charly Triballeau

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju koju su sastavile Sjedinjene Američke Države u znak podrške mirovnom planu predsjednika SAD Donalda Trampa za Pojas Gaze.

UN su odobrile plan SAD kojim se ovlašćuju međunarodne stabilizacione snage u Gazi i potencijalni budući put do palestinske države, prenosi AP.

Trinaest od 15 članica Savjeta bezbjednosti UN glasalo je za dokument, dok su Rusija i Kina bile uzdržane, prenosi TASS.

Струја

Banja Luka

Da li je vaša na listi: Danas bez struje 11 banjalučkih ulica

Ranije danas, palestinska militantna grupa Hamas saopštila je, u svoje i u ime drugih palestinskih frakcija koje predvodi u Pojasu Gaze, da je rezolucija koju su Sjedinjene Američke Države podnijele Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija "opasna", i da predstavlja "pokušaj da se Pojas Gaze podvrgne međunarodnoj vlasti".

U saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael se navodi da palestinske frakcije odbacuju svaku klauzulu koja se odnosi na razoružanje Gaze ili narušavanje "prava palestinskog naroda na otpor".

Земља

Nauka i tehnologija

Smak svijeta stiže ove godine: 400.000 testova pokazalo isto

Hamas je takođe odbacio svako strano vojno prisustvo u Pojasu Gaze, uz navode da bi to predstavljalo kršenje palestinskog suvereniteta.

"Svaka međunarodna snaga mora da bude direktno potčinjena UN i da radi u koordinaciji sa zvaničnim palestinskim institucijama", navodi se u saopštenju.

Hamas je isključio učešće izraelskih trupa u snagama UN.

Sveobuhvatni plan prekida vatre u Gazi predsjednika SAD Donalda Trampa predviđa da o bezbjednosti u Gazi brinu Međunarodne stabilizacione snage, dok je uprava povjerena palestinskoj administraciji, koju će nadgledati Odbor za mir kojim predsedava Tramp.

Prema mirovnom planu, Gaza treba da bude demilitarizovana i obnovljena, iako je Hamas do sada odbijao da se složi oko pitanja demilitarizacije.

(b92)

Savjet bezbjednosti UN

Gaza

rezolucija

