Pred sudom u Štutgartu danas je počelo suđenje muškarcu porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji se tereti da je u maju ove godine ubio svog 76-godišnjeg oca.

Na samom početku suđenja ovaj 46-godišnjak je priznao da je oca ubio u zajedničkom stanu u Štutgart-Pliningenu, 22. maja, ove godine. Međutim, i pored priznjanja, tvrdi da ne može da sjeti tačnog slijeda događaja tog dana. Ono što se zna jeste da je oca ubio kuhinjskim nožem, a neposredno prije zločina došlo je do svađe između njih dvojice.

U svojoj izjavi optuženi je rekao da ga je tog dana otac, kao i mnogo puta ranije, vrijeđao i ponižavao. Međutim, tog dana je bilo gore nego ranije. Sve to je eskaliralo i optuženi je zgrabio kuhinjski nož i izbo oca, pogodivši ga u srce i venu.

Kako se moglo čuti tokom suđenja, optuženi je rođen u Štutgartu, 1979. godine, od majke Njemice i oca iz Bosne i Hercegovine. Nakon što mu je majka oboljela, kad je on imao dvije godine, otac ga zajedno sa bratom šalje u Bosnu i Hercegovinu. Tamo je odrastao kod bake i tetke i optuženi priznaje da se tog vremena sjeća kao lijepog dijela svog života. U BiH je krenuo u školu, ali onda je izbio rat i obojica su se vratili u Štutgart.

Svijet Orban o dodatnom finansiranju Kijeva: Kao pomaganje alkoholičaru još jednim paketom votke

U Štutgartu je završio školu, započeo obuku kao knjigovezac, ali ju je poslije godinu i po dana prekinuo – zbog problema u stručnoj školi. Sam posao mu je prijao, pa je godinama i radio kao knjigovezac. Od 16. godine, međutim, počeo je da pije alkohol i koristi marihuanu i kokain. Sam priznaje da je tek povremeno imao faze bez alkohola i droge.

U Njemačkoj nikada nije imao sopstveni stan, već je uvijek živio kod roditelja.

“Samo povremeno sam boravio kod d‌jevojaka ili partnerki”, rekao je 46-godišnjak. Nakon smrti majke, optuženi je živio sam sa ocem u očevom stanu u Štutgart-Pliningenu. Mnogo je radio u domaćinstvu, brinuo se o ocu. Ipak, otac ga je stalno vrijeđao: „Ti si crna ovca porodice, ti si ništa.“

Kada je kod oca 2014. otkriven tumor na mozgu, optuženi tvrdi da otac postao sve agresivniji. Optuženi je pred sudom rekao da ga je tretirao gore nego psa

Scena Ups, gospođo: Isplivao cjenovnik Lune Đogani

“U tom periodu sam aktivno koristio drogu i alkohol. Tako je bilo i na dan zločina. Kada sam se oko 19 časova vratio kući, odmah je došlo do svađe sa ocem”, prisjeća se optuženi. Sat vremena kasnije, 76-godišnjak je bio mrtav.

Sljedećeg jutra, prema sopstvenim navodima, optuženi je otišao u veliki tržni centar u centru Štutgarta. Tamo je kupio od‌jeću jer je znao da ide u zatvor. Nakon šopinga otišao je direktno u policijsku stanicu i rekao im da je ubio oca. Od tog dana se nalazi u istražnom zatvoru. Kako prenose njemački mediji, on je optužen za teško ubistvo. Danas je priznao da je jedan od njegovih ličnih ciljeva u zatvoru da se oslobodi problema sa drogom i alkoholom.

Suđenje se nastavlja, a narednih mjesec dana zakazano je ukupno pet ročišta.