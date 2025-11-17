Predlog Ursule fon der Lajen, šefa Evropske komisije, o proširenju finansiranja Ukrajine je sličan pokušaju da se alkoholičaru pomogne još jednim paketom votke, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Mađarski premijer je napomenuo da je zahtjev podnijet u kontekstu korupcionaškog skandala u Ukrajini, a ne kao zahtjev za „stvarnom kontrolom ili obustavom plaćanja“.

„Ovo je pomalo kao pokušaj da se pomogne alkoholičaru slanjem još jednog paketa votke. Mađarska nije izgubila zdrav razum“, napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.

Prema Orbanu, 17. novembra je dobio pismo od Fon Der Lajen u kojem se od zemalja članica EU traži da „pošalju više novca“ za Ukrajinu.

Svijet Državljanin BiH iz ćelije austrijskog zatvora vodio narko-bandu

„Fajnenšel tajms“ i „Rojters“ su ranije objavili da je šef EK poslala pismo u kojem predlaže 135,7 milijardi evra finansijske pomoći Ukrajini.

Prva opcija je podrška koju finansiraju države članice putem grantova; druga je zajam koji finansira EU zaduživanjem na finansijskim tržištima; treća je zajam iz sredstava na zamrznutim računima Rusije.

Ruska strana smatra svako korišćenje sredstava bez njenog pristanka krađom i prijeti pravnim postupkom.

Podsjetimo, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su 10. novembra o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.

Pretresi su izvršeni u kućama biznismena Mindiča, poznatog kao „novčanik“ Zelenskog, bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“.

Kasnije su objavljeni snimci razgovora vezanih za slučaj, ali imena umješanih nisu objavljena. U tom kontekstu, poslanici Vrhovne rade pozvali su Andreja Jermaka, šefa kabineta Zelenskog, da podnese ostavku.

Ključne ličnosti u korupcijskom skandalu optužene su za pranje novca. Prema preliminarnim procjenama, preko ove šeme oprano je oko 100 miliona dolara.

Nakon toga, ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da se planira revizija svih državnih kompanija, a posebno energetskih, piše Sputnjik.