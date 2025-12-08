Savjet EU usvojio uredbu o vraćanju nelegalnih migranata

Izvor:
SRNA
08.12.2025
18:53
Komentari:0
Savjet EU usvojio je uredbu kojom se ubrzavaju i pojednostavljuju postupci za vraćanje osoba koje nelegalno borave u državama članicama EU.
Uredba definiše procedure za vraćanje nelegalnih migranata iz svih zemalja EU, nameće obaveze onima koji nemaju pravo boravka i uspostavlja alate za saradnju među članicama bloka, objavljeno je na sajtu EU.
Svijet
Orban: Nećemo prihvatiti migrante, a nećemo ni plaćati za migrante drugih zemalja
Osim toga, omogućava se članicama EU da uspostave centre za povratak u treće zemlje.
Rasmus Stoklund, ministar za imigraciju i integraciju Danske, čija zemlja predsjedava EU, rekao je da je oduševljen usvajanjem uredbe, pošto tri od četiri nelegalna migranta kojima je izdata odluka o povratku ostaju u EU, umjesto da se vrate kući.
''Vjerujem da novi skup pravila može značajno da pomogne u poboljšanju ovih brojeva. Prvi put će državljani trećih zemalja koji nelegalno borave imati obaveze, a članice će imati mnogo bolji set alata. Na primjer, biće moguće duže zadržavanje, a zabrane ulaska će biti duže'', rekao je Stoklund.
Svijet
Pronađena dva preživjela migranta nakon tragedije kod Krita
On je dodao da će uredba omogućiti EU i jednoj ili više članica da sklope aranžman ili sporazum sa trećom zemljom o centrima za povratak.
Hronika
2 d0
Region
6 d0
Svijet
1 sedm0
Republika Srpska
2 sedm4
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h1
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
40
19
38
19
28
19
26
19
22
Trenutno na programu