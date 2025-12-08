Logo
Savjet EU usvojio uredbu o vraćanju nelegalnih migranata

Izvor:

SRNA

08.12.2025

18:53

Komentari:

0
Савјет ЕУ усвојио уредбу о враћању нелегалних миграната

Savjet EU usvojio je uredbu kojom se ubrzavaju i pojednostavljuju postupci za vraćanje osoba koje nelegalno borave u državama članicama EU.

Uredba definiše procedure za vraćanje nelegalnih migranata iz svih zemalja EU, nameće obaveze onima koji nemaju pravo boravka i uspostavlja alate za saradnju među članicama bloka, objavljeno je na sajtu EU.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Nećemo prihvatiti migrante, a nećemo ni plaćati za migrante drugih zemalja

Osim toga, omogućava se članicama EU da uspostave centre za povratak u treće zemlje.

Rasmus Stoklund, ministar za imigraciju i integraciju Danske, čija zemlja predsjedava EU, rekao je da je oduševljen usvajanjem uredbe, pošto tri od četiri nelegalna migranta kojima je izdata odluka o povratku ostaju u EU, umjesto da se vrate kući.

''Vjerujem da novi skup pravila može značajno da pomogne u poboljšanju ovih brojeva. Prvi put će državljani trećih zemalja koji nelegalno borave imati obaveze, a članice će imati mnogo bolji set alata. Na primjer, biće moguće duže zadržavanje, a zabrane ulaska će biti duže'', rekao je Stoklund.

илу-невријеме-бура-море

Svijet

Pronađena dva preživjela migranta nakon tragedije kod Krita

On je dodao da će uredba omogućiti EU i jednoj ili više članica da sklope aranžman ili sporazum sa trećom zemljom o centrima za povratak.

