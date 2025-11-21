Opozicija bi da Srpsku "vrati narodu", ali sa ilegalnim migrantima

BiH nikada ništa ozbiljno nije preduzela da se migranti i migrantska kriza drže pod kontrolom iako bi njihov nasilni smještaj bio izuzetno veliki rizik, prijetnja i neposredna opasnost ne samo za državu već i region.

Jasno je da se u BiH oko toga ne brinu, ali nije jasno kako o tome ne razmišlja opozicija u Srpskoj koja se kune da će "Srpsku vratiti narodu", a koliko mare za taj isti narod pokazuje činjenica da bi dopustili da Srpska bude parking za ilegalne migrante.

Na upozorenja stručnjaka da bi nasilni smještaj migranata bio izuzetno veliki rizik i prijetnja, opozicija Srpske baš i ne mari.

Da se njih pita, o ovakvim planovima ne bi se čula ni riječ.

Njima je to imaginarna tema kojom vlast skreće pažnju sa stvarnih problema. Kažu imaginarna tema?

Da, toliko je "nebitna" priča kada se uzme u obzir da je BiH jedina država koja sprječava migrante da odu, a nije spremna da ih spriječi da nelegalno uđu.

A opozicija je "očito" zaboravila da je lično britanski premijer Kir Starmer predstavio plan njegove vlade da migrante kojima se odbije azil prebaci u druge države.

Treba se zapitati zašto Velika Britanija ne želi migrante te zašto od BiH želi da napravi deponiju migranata, ali opozicija se to ne pita jer je tema, po njima, "nebitna".

Republika Srpska Kada ti narod kaže "NE", nađi stranca koji kaže "DA"

Izgleda da im je bilo nebitno i to što su se sastali sa britanskim ministrom.

Jasno je da su slagali javnost govoreći da su sa britanskim ministrom razgovarali o evropskom putu, a pristali su da BiH bude sabirni centar za migrante.

To je potvrdio i premijer Kir Starmer lično, smatrajući tu stvar gotovom.

Za Srpsku je zabrinjavajuće ćutanje i nezainteresovanost srpskih političara iz opozicije - onih koji su o tome razgovarali s britanskim ministrom Dejvidom Lemijem u Sarajevu, kada su uz večeru pristali na ovaj plan.

Republika Srpska ima jasan stav - a to je da neće biti parking za nelegalne migrante sa kojima druge države ne znaju šta bi, ali sa tim stavom se ne slaže opozicija Srpske.