Logo
Large banner

Opozicija bi da Srpsku "vrati narodu", ali sa ilegalnim migrantima

Izvor:

ATV

21.11.2025

07:00

Komentari:

1
Опозиција би да Српску "врати народу", али са илегалним мигрантима
Foto: ATV

BiH nikada ništa ozbiljno nije preduzela da se migranti i migrantska kriza drže pod kontrolom iako bi njihov nasilni smještaj bio izuzetno veliki rizik, prijetnja i neposredna opasnost ne samo za državu već i region.

Jasno je da se u BiH oko toga ne brinu, ali nije jasno kako o tome ne razmišlja opozicija u Srpskoj koja se kune da će "Srpsku vratiti narodu", a koliko mare za taj isti narod pokazuje činjenica da bi dopustili da Srpska bude parking za ilegalne migrante.

Na upozorenja stručnjaka da bi nasilni smještaj migranata bio izuzetno veliki rizik i prijetnja, opozicija Srpske baš i ne mari.

Da se njih pita, o ovakvim planovima ne bi se čula ni riječ.

Njima je to imaginarna tema kojom vlast skreće pažnju sa stvarnih problema. Kažu imaginarna tema?

Da, toliko je "nebitna" priča kada se uzme u obzir da je BiH jedina država koja sprječava migrante da odu, a nije spremna da ih spriječi da nelegalno uđu.

A opozicija je "očito" zaboravila da je lično britanski premijer Kir Starmer predstavio plan njegove vlade da migrante kojima se odbije azil prebaci u druge države.

Treba se zapitati zašto Velika Britanija ne želi migrante te zašto od BiH želi da napravi deponiju migranata, ali opozicija se to ne pita jer je tema, po njima, "nebitna".

Станивуковић-Радуловић-Блануша

Republika Srpska

Kada ti narod kaže "NE", nađi stranca koji kaže "DA"

Izgleda da im je bilo nebitno i to što su se sastali sa britanskim ministrom.

Jasno je da su slagali javnost govoreći da su sa britanskim ministrom razgovarali o evropskom putu, a pristali su da BiH bude sabirni centar za migrante.

To je potvrdio i premijer Kir Starmer lično, smatrajući tu stvar gotovom.

Za Srpsku je zabrinjavajuće ćutanje i nezainteresovanost srpskih političara iz opozicije - onih koji su o tome razgovarali s britanskim ministrom Dejvidom Lemijem u Sarajevu, kada su uz večeru pristali na ovaj plan.

Republika Srpska ima jasan stav - a to je da neće biti parking za nelegalne migrante sa kojima druge države ne znaju šta bi, ali sa tim stavom se ne slaže opozicija Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

opozicija

Migranti

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Петровић обмањује јавност док приоритети града остају неријешени

Republika Srpska

Petrović obmanjuje javnost dok prioriteti grada ostaju neriješeni

10 h

1
Уручене официрске сабље директорима полиције

Republika Srpska

Uručene oficirske sablje direktorima policije

11 h

0
Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Republika Srpska

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

11 h

0
Да ли је све спремно за изборе у Републици Српској?

Republika Srpska

Da li je sve spremno za izbore u Republici Srpskoj?

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

39

Danas u Srpskoj neradni dan

07

37

Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

07

29

Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

07

25

Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

07

17

Dnevni horoskop za petak 21. novembar, ovaj znak doživljava velike promjene

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner