Uručene oficirske sablje direktorima policije

Izvor:

ATV

20.11.2025

19:46

Уручене официрске сабље директорима полиције
Foto: ATV

Sablja je simbol časti, viteštva i dostojanstva. Danas su oficirske sablje dobili svi direktori policije od osnivanja do danas. Dragomir Adnan dobitnik je policijske sablje. Kaže da ovo odlikovanje za njega predstavlja nešto posebno i nešto što će značiti njegovoj djeci i porodici u budućnosti.

„Ovo je poseban dan za sve nas posebno za penzionisani direktore MUP-a koji su dali neizmjeran doprinos. Sablja mi predstavlja posebnu nagradu. Želim srećnu krsnu slavu svim pripadnica MUP“, rekao je dobitnik oficirske sablje Dragomir Adnan.

Iako je uručena sablja lična nagrada, to predstavlja odlikovanje za čitav tim vrstu iskazivanja zahvalnosti čitavoj policiji Republike Srpske, kaže direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

„Ovo za mene predstavlja znak pažnje i znak za najviša postignuća. Ovo je nagrada za čitav tim iskazana kroz funkciju direktora policije“, kaže direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

Oficirske sablje su simbol časti i časnog služenja pripadnika MUP-a. Ovim priznanjem njihova žrtva i služenje otadžbini ostaće zauvijek upamćena.

„Ovo je najviše priznanje za teški rad koji obavljaju policijski službenici a i najodgovorniji rukovodioci. Direktor policije je u svakoj vojsci načelnik generalštaba provodi sve strategije koje ministarstvo donosi“ Ova sablja će ih podsjećati da je raditi za otadžbini je najčasnija moguća stvar“, istakao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Posebna priznanja su uručena na dan kada je srpska sablja oslobodila Banjaluku od Austrougarskog zločina. Zato je ovaj dan za policiju jako važan kažu bivši direktori , te su da MUP Srpske od svog osnivanja kontinuirano napreduje i radi na očuvanju bezbjednosti i otadžbine što služi kao dobar primjer sledećim generacijama.

