Dodik: Siniša Karan - glas politike koju smo vodili!

ATV

20.11.2025

18:50

Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras na završnoj predizbornoj tribini SNSD-a u Banjaluci da nastavlja da se bori za ciljeve Republike Srpske.

"Siniša Karan, završiće ovaj narodni mandat u narednih godinu dana, a uvijek je bio tu kada je teško, kada je izazovno, poput referenduma o Danu Republike Srpske", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da očekuje da će Banjaluka glasati za Sinišu Karana, jer je to glas za politike koje smo vodili, oni koji daju glas drugom, direktno taj glas šalju u Sarajevo Šmitu.

Centralna tribina SNSD-a, dvorana Borik

On je naglasio da svi imaju pravo na svoje mišljenje, ali da na izborima svi moraju da brinu o Srpskoj.

"Ostajem ovdje da se borim za ciljeve Srpske. A Sinišina pobjeda biće moja pobjeda. Nastavićemo dalje u smislu razvoja Srpske, jer će ova borba za Republiku biti duga i teška. Uspjeh ćemo mjeriti na kraju", rekao je Dodik.

Centralna tribina SNSD-a

Dodik je istakao da je BiH jedno moranje koje ne daje sigurnost.

"Ta BiH poslije ovoga svega ne može naći unutrašnju hemiju i vječito će biti moranje na štetu svih. Sloboda je jedino srpska nacionalna država. Politika je težak put i samo narod koji ima svoje politike može da računa na svoju sigurnost. Nema uspješne države bez jakih lidera i uvijek je u problemu ako nije tako", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da neki strani i drugi faktori očekuju da on odustane, ali da su pogriješili.

On je zahvalio koalicionim partnerima za podršku politikama SNSD-a.

